Porsche 911 GT3 Irkçılık Karşıtı Gösterilere Kurban Gitti

Siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, her geçen gün biraz daha büyüyor. Üstelik zaman zaman gösterilerin şiddeti yükseliyor ve çevreye zarar da veriliyor. Yine bir videoya göre göstericiler, protestolar sırasında bir Porsche 911 GT3 RS'yi tamamen kullanılamaz hale getirdiler.

George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD, ciddi bir iç karışıklıkla karşı karşıya. Halk, ABD polisinin ırkçı yaklaşımını protesto etmek için sokaklara döküldü ve zaman zaman çeşitli yağma ve saldırı olayları da yaşanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde gösteriler sırasında 150 bin dolar değerindeki bir Mercedes AMG GT'nin ateşe verildiğinden de bahsetmiştik.

ABD'de sular kolay kolay durulacak gibi görünmüyor. Üstelik gösteriler devam ettikçe sokaklardaki saldırı olayları da devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, Los Angeles'taki bir Porsche 911 GT3 RS'nin tamamen kullanılamaz hale getirildiği görülüyor.

Kullanılamaz hale getirilen Porsche 911 GT3 RS

Instagram üzerinden servis edilen görüntülerde, aracın üzerine sprey boyalar ile yazılar yazıldığı, kaportada ciddi hasarların olduğu, aracın üstünün ezildiği ve aracın bir kısmının ateşe verildikten sonra söndürüldüğü görünüyor. Ayrıca araç, yolun ortasına park edilmiş ve üzerinde de anahtarı yokmuş. Bazı kesimlere göre araç, art niyetli göstericiler tarafından çalındıktan sonra bu hale getirildi.

Başına gelen olaylar sonucunda kullanılamaz hale gelmiş olan Porsche 911 GT RS3, yeni nesil bir araç değil. Dolayısıyla bu aracın bedeli, önceki haberimizde bahsettiğimiz Mercedes AMG GT kadar yüksek değil. Yine de lüks bir araç ve büyük bir maddi zarar olduğu aşikar.