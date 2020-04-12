Üretilen Son Porsche 911 Speedster, Açık Artırmada Satılacak

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche, üretilen son 911 Speedster modelini koronavirüsle mücadele için açık artırmada satacak. Porsche 911 Speedster modeli, firmanın 70. yıl dönümüne özel olarak yalnızca 1.948 adet üretilmişti.

Alman otomobil üreticisi Porsche’nin 2019 yılında üretimini sonlandırdığı Porsche 911, üretildiği günden beri hem koleksiyoncular hem de lüks araba tutkunları arasında oldukça beğenilen bir modeldi. 2018 yılında firmanın 70. yıl dönümüne özel olarak yalnızca 1.948 adet üretilen aracın son örneği, koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulacak.

Geçtiğimiz aralık ayında Stuttgart-Zuffenhausen fabrikasında üretilen bu son Porsche 911, normal şartlar altında 275.750 dolarlık (1 milyon 846 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyordu. Bu noktada Porsche ve müzayede şirketi RM Sotheby’s, son 911 Speedster’ı satmak yerine United Way Worldwide’ın COVID-19’la mücadelesine destek vermek amacıyla kullanmaya karar verdi.

Açık artırma, 15 Nisan Çarşamba günü başlayacak:

Yalnızca 1.948 adet üretilen Porsche 911 Speedster’ı açık artırmada satın alan kişi, ayrıca Porsche’nin Weissach merkezini ziyaret etme ve Porsche GT araçların arkasındaki isim olan Andreas Preuninger ile görüşme hakkına sahip olacak. Bununla birlikte aracın anahtarı, Porsche Kuzey Amerika CEO’su Klaus Zellmer tarafından ayrı bir özel etkinlikle sahibine teslim edilecek.

15 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 22 Nisan Çarşamba günü sona erecek olan satış, müzayede şirketi RM Sotheby’s tarafından çevrimiçi ortamda düzenlenecek. Bir hafta boyunca devam edecek açık artırmada rezerv fiyat olmayacak ve etkinlik sona ermeden önce en yüksek teklifi yapan kişi aracın sahibi olacak.

70. yıla özel üretilen Porsche 911 Speedster neler sunuyor?

4.0 boxer motor ile 9000 devirde 502 beygir güç ile 462 nm tork üretebilen canavar araç, 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip. Arka ve ön çamurluklarında yoğun olarak karbon fiber malzemenin kullanıldığı aracın kumaş kaplama tavanı ise açılıp kapanabiliyor. Böylece araç, spor bir görünüme bürünmüş oluyor.

0’dan 100 kilometreye yalnızca 3,8 saniyede ulaşabilen Porsche 911 Speedster’ın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 308 kilometre. Bu noktada aracın hız dengesinin sağlanabilmesi için pek çok yerde ağırlık hafifletilmiş ve aracın kapıları da dahil olmak üzere neredeyse her yerinde karbon fiber malzemeden yararlanılmış durumda.

Alman otomobil üreticisi, tanıtıldığı ilk günden beri lüks otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı başarmış bu modele özel olarak bir de kol saati üretmişti. Karbon fiber alaşımlı kadrana sahip olan bu saat, ayrıca otomobilin iç dizaynında da kullanılmış olan deri bir kayışa sahip. Açık artırmayı kazanan kişi, bu saate sahip olma hakkını da elde etmiş olacak.