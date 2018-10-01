Porsche 935 Monza Pistinde Test Edilirken Görüldü (Video)

1970'lerin en efsane otomobillerinden olan Porsche 935'in yeni versionu, ilk kez Monza pistinde test sürüşünde görüntülendi.

1970'lerde Moby Dick labayıla tanınan ve retro tasarımını tamamen siyah bir gövdeyle buluşturan aracın ilk gösterilen versiyonu, renkli ve kırmızı desenli bir tasarıma sahipti. Ancak yeni versiyonunda görülen simsiyah gövde ve kasa, araca inanılmaz bir hava katmış.

Casus video olarak adlandırılan, Monza pistinden sızdırılan videoda Porche'un sesi o kadar çekici ve güzel geliyor ki bu, otomobil tutkunlarını epeyce gaza getirecektir. Aracın ne kadar hızlı ve seri bir yapısı olduğunu da videodan rahatlıkla görebiliyoruz. 911 GT2 RS'nin 3.8 litrelik motorunu kullanan araç, tam 700 beygir gücünde olacak.

Araç yarış pistlerine özel olarak geliştiriliyor. Bu yüzden hiçbir zaman trafikte göremeyeceğiz ama önümüzdeki aylarda bu aracı yarışırken görmek de büyük bir keyif olacak.