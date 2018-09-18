Bisikletçi Neil Campbell, yeni Avrupa hız rekoruna imza attı. Porsche Cayenne Turbo'nun belli bir hıza çıkarttığı bisiklet ile Avrupa hız rekoru kırıldı; dünya rekoru hız mesafesine ulaşıldı.

Bisikletçi Neil Campbell, 240.04 km/s ulaşarak Avrupa bisiklet hız rekorunu kırdı. Rekor, Porsche Cayenne Turbo’nun arkasında 3.21 kilometrelik bir yolda gerçekleştirildi. Yeni hedef ise dünya rekoru.

Niel Campbell, İngiliz bisiklet üreticisi Moss Bikes tarafından yapılan bisikletle rekora imza attı. Hız rekorunu kıran bisiklet; değiştirilebilir dişliler, uzun dingil açıklığı ve özel lastikler ile korbon fiber ve 3D baskılı birleşenlerden üretildi.

Rekor sürüş sırasında İngiliz şampiyon sürücü Andy Frost, Cayenne Turbo’nun direksiyonunda yer aldı. Bisikletçi Campbell, aracın arkasında 177 kilometrenin hıza ulaştırılıp serbest bırakıldı. Rekor hıza ulaşmak için 177 kilometreden itibaren pedal çevirmeye başlayan Campbell yaşadığı deneyimi anlattı: “Cayenne önümdeki havayı temizlerken oldukça istikrarlıydı. Böyle kısa bir pistte 240 kilometreye ulaşmak inanılmaz bir histi. Dünya rekoru mesafesine girmeyi başardık.” dedi.

Campbell’in hedeflediği dünya rekorunu kırması için, 45 yaşındaki Denise Mueller-Korenek’in 296 km/s’lik rekorunu geçmesi gerekiyor. Korenek, büyük bir dişli ile donatılmış özel bisikletle 5 kilometrelik mesafede 160.93 km çekilmesinin ardından pedalları çevirerek 296 km/s’ye ulaştı.