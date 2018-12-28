Porsche'nin Gizlice Ortadan Kaldırdığı 5 Prototip Araç

Porsche'nin prototip olarak geliştirdiği, ancak asla piyasaya sürmediği 5 otomobil ortaya çıktı.

Çoğu otomobil üreticisi pek çok prototip oluşturup bunların çok küçük bir kısmını piyasaya sürer. Yollarda gördüğümüz araçlar, yıllar süren birikimin bir parçasıdırlar.

Spor otomobil devi Porsche, bir zamanlar tasarım son aşamasına kadar gelip, gizlice piyasaya sürmekten vazgeçtiği 5 otmobil modelini açıkladı. Gelin Porsche'nin asla yollara çıkmayan o 5 arabasına yakından bakalım.

5. Porsche 984:

Porsche 984 prototipi. Kompak ve küçük oranlarıyla nerdeyse üretime hazır görünüyor. Hayata geçmese de Boxster’ı yaparken bu modelden ilham aldılar.

4. Cayanne Cabrio:

Bu prototip üretime geçmediği için çok mutluyuz. 2002’de Nissan ve Land Rover kendi “crossover convertible” larını yapmadan önce tasarlanmış olan bu model, bodrum kattaki kullanılmayan odada kilitli kalmaya devam edecek.

3. 911 Carrera Speedster Clubsport:

Çok özel bir araç olan 911 Carrera Speedster Clubsport’u mühendisler 1987’de tasarladı. Önünde sadece cam olan üstü açık bu araç, 911 Carrera Speedster’in atası oldu.

2. Porsche Panemarica:

Porsche Panemarica, Ferdinand Porsche’un 80. yılına özel olarak tasarlandı fakat üretim bandına gidemedi. Fermuarlı çatı modeli diğer modelleri etkileyerek targa-top modellerin çıkmasını saladı.

1. Porsche 918:

Günümüzden bir kare olan Porsche 918 Spyder Rolling Chasis. 2012 yılında gazetecilere tanıtılan prototip hibrit olarak tasarlandı.

Porsche'nin resmi YouTube kanalından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Araçların tasarımları hakkında neler düşünüyorsunuz? Keşke bu model piyasaya çıksaydı dediğiniz bir otomobil var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz, görüşmek üzere.