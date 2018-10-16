Porsche, Panamera ve Panamera Sport Turismo'nun GTS versiyonunu tanıttı. Ancak çok heyecanlanmayın, Birleşik Krallık satış fiyatı bile 105 Bin Sterlin'den başlıyor!

Porsche, diğer tüm GTS modellerinde olduğu gibi burada da ince eleyip sık dokumuş. GTS'e özel arka ve ön tampon tasarımları, 20-inch siyah jantlar ve özel GTS logoları modelin öne çıkan değişiklikleri arasında. İç kısıma geçtiğimizde ise bizi siyah alcantara koltuklar ve alüminyum işlemeler karşılıyor.

Isıtmalı alcantara direksiyonun standart olarak sunulduğu yeni GTS, size bir çok kişiselleştirme imkanı da sunuyor. Model, bir Porsche'de ilk defa satışa sunulan yapılandırılabilir bir ''Head Up Display'' kullanıyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılara yüksek seviyede sürüş zevki sunulması hedefleniyor. Bu ekranı yakında diğer Porsche modellerinde de görebileceğimizi ekleyelim.

Kaputunun altınta bir canavar yatıyor!

GTS, Porsche tutkunlarına V8 4.0 litre ve 545 beygir gücü vadediyor. Bu motor 8-ileri, çift kavramalı PDK şanzıman ile kombine edilmiş. GTS'in 4 çekerden çekiş sistemi sunduğunu da belirtelim.

Neredeyse 460Nm tork üreten bu canavar, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 4.1 saniyede ulaşıyor. Son hızı ise 300 km/s ile sınırlandırılmış. Verilen teknik verilere göre bu canavarın ortalama yakıt tüketimi ise 9lt/100km.

Geçmiş modellere ve vergi oranlarına baktığımızda tahmini Türkiye satış fiyatının 3.500.000 TL civarlarında olacağını söylemek yanlış olmaz.