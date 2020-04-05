Porsche Motorsports direktörü Pascal Zurlindin, geçtiğimiz günlerde AutoWeek ile yaptığı bir röportaj gerçekleştirdi. Pascal, sürücülerinin bir e-spor etkinliğinde yer alacağını söyledi.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs, insanların önlem olarak evlerine kapanmalarına neden olduğundan bütün dünya durma noktasına geldi. Günümüzün lider sektörleri bile bu durumdan dolayı etkilendi, merakla beklenen etkinlikler iptal edildi.

Bu etkinlikler arasında elbette motor sporları etkinlikleri de yer alıyordu. Severek ve heyecanla izlenen onlarca etkinlik, koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildi. Etkinliklerin iptal edilmesi yalnızca izleyenleri de etkilemedi, takımlar ve pilotlar da bu durumdan etkilendi. Ancak gelişen teknoloji, bu duruma da çare oldu.

Porsche sürücüleri e-spor etkinliğinde yer alacak:

Porsche Motorsports direktörü Pascal Zurlindin, geçtiğimiz günlerde AutoWeek ile bir röportaj gerçekleştirdi. Pascal, Porsche yarış takımının bu zor zamanları nasıl değerlendirdiğini ve yarışlar başladığında neler olacağını anlattı. Pascal’ın anlatımında günümüz simülatörlerinin de önemi ortaya çıktı.

Gerçek dünyada yarışlar ertelenmiş ya da iptal edilmiş olsa da Porsche sürücüleri, hâlâ bir şekilde pistte zaman geçirmek zorundalar. İşte bu nedenle sürücüler, gerçek pistte geçirecekleri zamanı evlerinde simülatör üzerinden geçirecekler. Bununla birlikte sürücülerin Porsche eSports Supercup serisinde ve Mobil1 eSports Edition serisinde yer almaları bekleniyor.

Pascal Zurlindin, yalnızca pilotlarının şu anda nasıl antrenman yaptığı hakkında da konuşmadı. Direktör, her sene düzenlenen efsanevi 24 saatlik Le Mans yarışının Eylül ayına ertelenmesi hakkında da konuştu. Zurlindin, bu konuda endişeli olmadığını ve araçlarının zorluğa karşı koyabileceğini söyledi.

Porsche Motorsports direktörünün bahsettiği simülatör antrenmanları, aslında günümüzde birçok motor sporu için geçerli durumda. Özellikle yine koronavirüsten etkilenen F1 pilotları, her gün simülatörler üzerinden birleşerek hem antrenman hem de yarış gerçekleştiriyorlar.

Geçtiğimiz günlerde motor sporlarının zirvesi olan F1’in de e-spora yöneldiği konusunda bir haber yapmıştık. F1’in düzenlediği sanal Grand Prix’ler, bugün de yapılmakta. Bu bağlamda düzenlenecek bir etkinlik de bu akşam 22.00’da F1 kanalları üzerinden yayınlanacak.