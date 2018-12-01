Porsche, Elektrikli Arabası Taycan'ı Pistlerde Test Ediyor

Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan'ın kabiliyetlerini daha iyi anlayabilmek için araçlarını Almanya'nın Nurburgring Pisti'nde test etti. Geçtiğimiz ayın başlarında çekilen bir videoda da görülebileceği gibi, Taycan'ın dönüşleri Porsche'yi oldukça iyi yansıtıyor.

Otomobil meraklısı Automotive Mike tarafından çekilen videoda, en az yedi adet Porsche Taycan'ın test edildiğini görüyoruz. Bazı araçlara dikkatlice baktığımızdaysa araçların dönüşlerden sonra hızlandıklarını ve hepsinin de oldukça başarılı olduğu fark edilebiliyor.

Videoda 0:31'de gördüğümüz aracın elektrikli motorları, diğerlerine göre daha sesli çalışıyor. Bu her ne kadar sürücünün otomobili kullanma tarzından kaynaklanıyor olabileceği gibi, aracın daha performanslı bir sürümü de olabilir. Porsche'nin ilk elektrikli arabası hakkında çok fazla açıklama yapmadığını düşününce, ikinci olasılık daha yüksek görünüyor.

Ancak Taycan serisinin yöneticisi Rober Meier, Automotive News'e Taycan'ın Cayenne ve Panamera arasında bir ücretle satışa çıkacağını söylemişti. Bu da -en azından ABD'de- 66 bin dolar ile 85 bin dolar arasındaki bir değere tekabül ediyor.

Porsche'nin Taycan'a yaptığı bu sürekli pist testi, elektrikli aracının uzun süreli periyotlarla tam güçte kullanılacağını düşündüğü için gerçekleştiriliyor. Bu ise, şirketin rekabete hazır olduğunun göstergelerinden bir tanesi.

Hatırlayacak olursak Porsche Taycan, 0'dan 100'e 3.5 saniyede çıkabilirken 600 beygirlik elektrikli motorlara sahip. En yüksek hızı saatte 250 kilometre olan aracın menzili yaklaşık 500 kilometre iken 15 dakikalık bir şarjla 400 kilometre menzil sunuyor olacak. Taycan'ın ön siparişleri ABD'de açılmışken, seri üretime 2019'un sonlarında geçilmesi planlanıyor.

Konu hakkındaki videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.