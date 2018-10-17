Porsche Taycan'ın En Gerçekçi Render Görüntüleri Yayınlandı

Porsche'nin tamamen elektrikli ilk arabalarından biri olan Porsche Taycan hakkında konsept tasarımlar harici çok da bir şey görmedik. Bir süreliğine bu durum değişmeyecek gibi görünse de, bu sefer elimizde oldukça gerçekçi tasarımlar var.

TaycanForum'daki kullanıcılar, Porsche Taycan'ın siyah, beyaz, sarı, mavi ve kırmızı renklerindeki render'larını oluşturdu. Bu tasarım ve render'lar yapılırken, Taycan'ın ortaya çıkan resmi olmayan görüntü ve videoları kullanıldı. Böylece daha "gerçekçi" görünen bir araba karşımıza çıktı.

Örneğin Mission E Konsept'inde bulunan "suicide kapıları" ve şu anki Taycan prototipinde bulunan sahte egzoz çıkışı bu tasarımda yer almazken, diğer genel hatlar korunmuş durumda. Elbette arabının yollarda sürülebilmesi için yasal gerekliliklerden biri olan dikiz aynaları da unutulmamış.

Aracın bu tasarımının uzun bir Porsche 911'e benzediğini ve Panamera'daki hatlardan yararlanıldığını görebiliyoruz. Tesla'nın yaptığı gibi ön tarafta ızgarasız anlayışı tercih etmeyen bu tasarım, yine de oldukça hoş görünüyor.

Porsche Taycan, seri üretime geçtiğinde bu tasarımdaki gibi olmazsa suçu bize atmamanızı söyleyerek sizi renderlarla baş başa bırakalım :)