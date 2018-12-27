Porsche Taycan’ın Üç Yeni Modelinin İsimleri Açığa Çıktı

Porsche tarafından Türkçe isimlendirilen elektrikli otomobil Taycan’ın performans modeli dahil diğer iki aracının isimlerini öğrenmiş olabiliriz.

Otomotiv haberciliği yapan Alex Roy’un attığı tweet’e ve yaptığı habere göre yeni Porsche modellerinin isimleri belli. Roy’un kaynağı ise bir Porsche dış ilişkiler temsilcisi. Firmanın üç yeni modeli Taycan, Taycan 4s ve Taycan Turbo olacak ve araçlar 1 yıl içinde yollara çıkacak.

“Öyle görünüyor ki Porsche Taycan EV’nin performans versiyonunun adı “Turbo” olacak.

Çünkü müşteriler EV(elektrikli araç)lere ICE (İçten yanmalı motor) terminolojisi kullanarak döndürülür.”

Bu araçlar benzinli araçlar olsaydı Taycan’ın ana model, 4S’nin daha güçlü, AWD sistemli versiyon olurdu. Turbo ise en hızlı ve performanslı model olurdu. Tabii Taycan için turbo kullanmak mümkün değil. Fiyatlandırma açısından ise Taycan 90,000 dolar ile en ucuz model olacak. 4S modeli 100,000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacak. Turbo ise 130 bin doları aşan bir fiyatla alıcılarını bekleyecek.

Porsche’den daha önce gelen açıklamalara göre Taycan modellerinden en az biri 600 beygir güce ve 450 kilometreden fazla menzile sahip olacaktı. Bu araç muhtemelen Taycan Turbo olacak. Aracın 0-100 kilometre hızlanması 3.5 saniyede, 0-200 hızlanması 12 saniye sürecek.

Prosche’nin verdiği diğer bilgiler ışığında 400 ve 500 beygirlik motorlara sahip Taycan modelleri de bekleyebiliriz. Bütün modeller ilk olarak AWD sistemiyle gelecek. Araçlarda çift kavramalı şanzıman bulunacak.

Tüm araçlarda Porsche tarafından geliştirilen ve 15 dakikada %80 doluluk oranına ulaşan elektrik sistemi yer alacak. Firma bu elektrik sistemini yaymak için ülke genelindeki bayilerinde ve belli otobanlarda şarj istasyonları kurmaya başlamış durumda.

Resmi bir açıklama talep edildiğinde ise Prosche sözcüsü Frank Wiesmann resmi bir açıklamanın henüz olmadığını ve aracın geleceği hakkında spekülasyon yapmayacaklarını açıkladı.