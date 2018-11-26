2019'un sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Porsche Taycan ile ilgili elimize yeni teknik detaylar ulaştı.

Porsche tarihinin ilk ve şimdilik tek elektrikli modeli olacak olan Porsche Taycan, fiyatı ve teknik detayları ile şimdiden büyük ilgi çekti. Porsche cephesinden gelen açıklamaya göre araç için şimdiden 10.000 potansiyel müşteriden sipariş isteği geldi.

İşte Porsche Taycan'dan Son Detaylar

Otomobilin ABD satış fiyatının 75-80 bin dolar civarında olması bekleniyor. Bu anlamda Tesla Model S'e ciddi bir rakip geliyor diyebiliriz.

600 beygirlik araç 0-100 KM'ye 3.5 saniyede, 100'den 200 KM'ye ise 9 saniyenin altında çıkabilecek.

2019'dan sonra her yıl en az 25.000 araç satışı bekleniyor.

350kW hızlı şarj sistemine sahip olacak olan aracın 500 KM'ye kadar menzilinin olması bekleniyor.

Taycan'ın 290 KM kadar mesafe alabilmesi için sadece ama sadece 9 dakika şarj olması yetecek.

Şimdilik otomobille ilgili kulağımıza çalınanlar bunlar. Porsche'nin özellikle batarya ile ilgili ser verip sır vermediğini eklemeliyiz. Önümüzdeki süreçte Taycan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.