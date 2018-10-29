Porshce'nin 17 Milyon Liralık Canavarı: 993 Turbo S Project

Geçtiğimiz kıştan itibaren Porsche'nin adeta üzerine titreyerek restore ettiği 993, rekor bir fiyata satıldı.

Porsche'nin uzun zamandır aralıklarla spoiler verdiği 993 restarasyonu tamamlandı. Orijinali beyaz olan araç sıfırdan restore edilirken günümüzün güvenlik ve emisyon koşullarını karşılamayacağı biliniyordu. Yani bu da demek oluyor ki bu aracı kamuya açık yollarda sürmeniz yasak. Safkan bir yarış arabası bu olsa gerek!

Sadece bir Porsche'yi restore etmek için bile milyon dolarlar harcıyabiliyorsanız, kendi yollarınızı da yapabilirsiniz diye düşünmüyor da değiliz.

Üzerine 427.000 Saat Harcanmış!

Kulağa zor gelse de bu canavar için 427.000 saat emek harcanmış. Bu da 205 kişinin bir yıl bu Porsche üzerinde çalışması anlamına geliyor. Sadece asgari ücret hesaplanması bile yapıldığında ortaya büyük bir maliyet çıkıyor.

Otomobil, Ferry Porsche Foundation'a satılmış. Bu kuruluşun amacı özellikle Almanya'da gençlerin eğitimini, araştırma becerilerini, kültürel ve çevresel faktörleri kavrama becerilerini arttırmakmış. Ancak size üzücü bir haberimiz var. Bu 993, diğer pahalı arkadaşlarıyla birlikte bir sanat galarisinin yolunu tutuyor. Yani demek istiyoruz ki bir daha güneş ışığı bile görememesi oldukça olası.