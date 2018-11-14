Portre modu hayatımızda belirli bir yere sahip olsa da sizin için ne kadar önemli?

Portre moduyla tanışalı iki yıl oldu. Apple’ın iPhone 7 Plus'ta telefoto lens ve biraz yazılım kullanarak gerçek bir DSLR kamerada çekilmiş gibi görüntüleri, portre modunu bizimle tanıştırmıştı. Bu hareketten sonra telefon geliştiricileri bu konu üzerine yoğunlaştı ve zaman geçtikçe kusurları da azaltıldı. Ancak tam anlamıyla kusursuz değil ve hala ciddi şekilde çuvallayabiliyor.

Her zaman portre modunu kullanmasak da bir köşede bulunması güzel olabiliyor. En azından “Acaba bu fotoğrafın arkasını kim bulanıklaştırır?” diye düşünmeden işinizi halledebiliyorsunuz.

Şu anda iPhone XR bir telefoto lense sahip olmasa da portre modu özelliğini sunuyor. Sorun şu ki, kamera insan yüzü algılamadığı sürece özelliği kullanamıyorsunuz. Evet, iki kameraya sahip olmadığı için yalnızca derinlik algılamasıyla çalışamıyor. Çıkış noktası olarak kendine insan yüzünü tespit ediyor ve neyin arka planda bulunduğunu anlayarak o kısımları bulanıklaştırıyor. 2x zoom özelliğini de bünyesinde barındırmaması da ayrı bir eksi.

Bir taraftan baktığınızda iPhone Xs’ten 250 dolar ucuz olduğu için çoğu kullanıcı XR’a yöneliyor. Peki, sizce portre modu 250 dolar eder mi?