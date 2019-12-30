Akıllı telefonlar geliştikçe, farklı amaçlar için kullanılan birçok cihazın kullanım sıklığı azaldı. Çünkü akıllı telefonlar bu cihazların yerine getirebildiği eylemleri tek bir noktada toplayabiliyor. Bu eylemlerden bir tanesi de müzik dinlemek.
Android işletim sistemli telefonlarda müzik dinlemek için bir müzik oynatıcısına ihtiyaç duyulur. Poweramp, müzik oynatıcı uygulamalar arasında en popüler olanlarından biri. Tabii ki her popüler uygulama gibi onun da alternatifleri mevcut.
Aslında telefonların önyüklü olarak gelen varsayılan müzik oynatıcıları oluyor. Poweramp gibi uygulamalar, varsayılan müzik oynatıcılarının kütüphanede klasörleri sıralama özelliği gibi eksik kaldığı yerlerde kullanıcının yardımına koşuyor.
En iyi Android müzik oynatıcı uygulamaları (Özet liste):
- Poweramp
- Pi Müzik Çalar
- Pulsar Müzik Oynatıcı
- Musicolet Müzik Çalar
- AIMP
- n7player Müzik Çalar
- Musixmatch Music Lyrics Player
- MediaMonkey
- VLC Media Player
- Phonograph Music Player
- PlayerPro Music Player
Poweramp alternatiflerini göstermeye başlamadan önce, uygulamanın kendisini de bir gösterelim. Daha sonrasında en çok kullanılan alternatiflerini anlatmaya geçeceğiz. İşte en iyi Android müzik oynatıcıları:
Poweramp
- Yayımcı: Max MP
- Boyut: 7,2 MB
- Ortalama: 4,4 yıldız
Poweramp’in çok uzun zamandır sevilmesinin haklı sebepleri var. Öncelikle, Google Play Store’dan indirilebilir temaları kullanmanıza izin veren ara yüzü, özelleştirme tarafında kullanıcı dostu bir çizgi çiziyor.
Uygulamanın içinde aralıksız oynatma ve şarkılar arasında çapraz geçiş özellikleri mevcut. Bu sayede son kullanıcı olarak yapabileceğiniz özelleştirmeler sayıca artıyor. En önemli nokta, bahsi geçen özellikleri hızlı ve amaç odaklı bir arayüzle kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz 29 TL karşılığında alabileceğiniz bir Poweramp Pro sürümü de bulunuyor.
Poweramp Android indir:
Poweramp Apk indir:
Pi Müzik Çalar
- Yayımcı: