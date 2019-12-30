Android her konuda olduğu gibi müzik oynatıcı uygulamalar tarafında da sayısız alternatife sahip. Birçok alternatif arasından doğru seçimi yapabilmek de bazen zor oluyor. Biz de Android yüklü akıllı telefonlara indirilebilecek Poweramp gibi en iyi müzik oynatıcılardan bazılarını bir araya getirdik.

Akıllı telefonlar geliştikçe, farklı amaçlar için kullanılan birçok cihazın kullanım sıklığı azaldı. Çünkü akıllı telefonlar bu cihazların yerine getirebildiği eylemleri tek bir noktada toplayabiliyor. Bu eylemlerden bir tanesi de müzik dinlemek.

Android işletim sistemli telefonlarda müzik dinlemek için bir müzik oynatıcısına ihtiyaç duyulur. Poweramp, müzik oynatıcı uygulamalar arasında en popüler olanlarından biri. Tabii ki her popüler uygulama gibi onun da alternatifleri mevcut.

Aslında telefonların önyüklü olarak gelen varsayılan müzik oynatıcıları oluyor. Poweramp gibi uygulamalar, varsayılan müzik oynatıcılarının kütüphanede klasörleri sıralama özelliği gibi eksik kaldığı yerlerde kullanıcının yardımına koşuyor.

En iyi Android müzik oynatıcı uygulamaları (Özet liste):

Poweramp

Pi Müzik Çalar

Pulsar Müzik Oynatıcı

Musicolet Müzik Çalar

AIMP

n7player Müzik Çalar

Musixmatch Music Lyrics Player

MediaMonkey

VLC Media Player

Phonograph Music Player

PlayerPro Music Player

Poweramp alternatiflerini göstermeye başlamadan önce, uygulamanın kendisini de bir gösterelim. Daha sonrasında en çok kullanılan alternatiflerini anlatmaya geçeceğiz. İşte en iyi Android müzik oynatıcıları:

Poweramp

Yayımcı : Max MP

: Max MP Boyut : 7,2 MB

: 7,2 MB Ortalama: 4,4 yıldız

Poweramp’in çok uzun zamandır sevilmesinin haklı sebepleri var. Öncelikle, Google Play Store’dan indirilebilir temaları kullanmanıza izin veren ara yüzü, özelleştirme tarafında kullanıcı dostu bir çizgi çiziyor.

Uygulamanın içinde aralıksız oynatma ve şarkılar arasında çapraz geçiş özellikleri mevcut. Bu sayede son kullanıcı olarak yapabileceğiniz özelleştirmeler sayıca artıyor. En önemli nokta, bahsi geçen özellikleri hızlı ve amaç odaklı bir arayüzle kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz 29 TL karşılığında alabileceğiniz bir Poweramp Pro sürümü de bulunuyor.

Poweramp Android indir:

Poweramp Apk indir:

Poweramp (APK)

Pi Müzik Çalar