Predator Filminden Aşırı Kanlı +18 Fragman Geldi

1987 yılında başlayan Predator serisinin son halkasından şiddet dolu bir R-rated fragman geldi. Yapım, bu kez eğlence dozu yüksek bir şekilde, çok sayıda tanıdık yüzle karşımızda olacak.

Arnold Scwarzenegger’ın başrolünde olduğu ilk Predator filminin üzerinden tam 31 yıl geçti. O günden bu yana bir dizi sinema filmi, Alien serisiyle bir araya geldiği bir başka seriye kavuşan Predator cephesinde paranın kokusu hoş gelmiş olabilir. Zamanla bilim kurgu dozunun azalıp aksiyona kaymaya başlaması çok tepki toplasa da Predator hala bir sinema efsanesi. Hayranlar bir şekilde bu hikayenin devamını görmek için can atıyorlar.

14 Eylül’de vizyona girecek olan The Predator filminin başrolünde ise Narcos dizisinden tanıdığımız Boyd Holdbrook var. Holdbrook, yaratıkların peşinde koşup emekliye ayrılan eski bir denizciyi canlandırıyor. Ona Oscar ödüllü Moonlight filmiyle adını duyuran Trevante Rodos eşlik ediyor. Yönetmenlik ve senaryo koltuğunda ise koltuğunda ise Iron Man 3 ile tanınan Shane Black var. Black’e senaryo konusunda bir klasik olan Robocop 3’ü yönetmiş Fred Dekker yardımcı olmuş.

Yeni Predator filminin hikayesi ise şöyle:

Küçük bir çocuk yanlışlıkla ölümcül avcıları Dünya'ya geri döndürür. Artık çok daha güçlü olan Predator ırkından insanlığın kurtulması için, bir grup eski askerin ve bir kimya öğretmeninin mücadele etmesi gerekmektedir.

The Predator +18 fragman: