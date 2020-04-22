Sony ve IllFonic tarafından PC ve PlayStation 4 için geliştirilen çok oyunculu Predator: Hunting Grounds’ın fragmanı yayınlandı. Predator veya askeri birlikten birini seçebilecek oyuncular Hunting Grounds’ta mücadele edecekler.

Sony ve oyun stüdyosu IIIFonic yeni bir çok oyunculu oyun geliştirdiler. Oyunculara heyecan dolu anlar yaşatacak Predator: Hunting Grounds’ın yayınlanmasına kısa bir süre kalırken, oyunun resmi fragmanı yayınlandı.

Predator: Hunting Grounds’ta oyuncular Predator veya askeri birlik üyelerinden birini seçerek oyuna katılabilecekler. Predator’ı seçen oyuncular, askeri birlikteki askerleri avlarken görevleri yerine getirmeye çalışacaklar. Askeri birlik üyeleri Predator’ın avı olmamaya çalışırken Predator’ı avlamaya çalışacaklar. Askeri birlik seçen oyuncular, Predator’la mücadelelerinin yanında kendi aralarında da mücadele edecekler.

Oyunda seçilebilecek 4 askeri birlik sınıfı yer alıyor. Oyunun yapılan testlerinde bu askeri birlik sınıflarından Assault, Scout ve Support ortaya çıkmıştı. Dördüncü askeri birlik sınıfı da oyunun yayınlanması ile beraber oyuncuların karşısında olacak. Oyunda aynı zamanda dişi Predator da bulunuyor.

Sony ve IIIFonic tarafından geliştirilen Predator: Hunting Grounds, yapılan testlerin ardından artık kullanıcılara sunulmak üzere hazır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Predator: Hunting Grounds, PC ve PlayStation 4 için 24 Nisan’da piyasaya sürülecek.

Predator: Hunting Grounds'ın resmi fragmanı: