WIRED’a konuşan Prens Harry, sosyal medya platformlarının yetersiz önlemleri hakkında açıklamalarda bulunurken Twitter CEO’sunu Kongre baskınından bir gün önce uyardığını açıkladı. Harry’nin sözleri tüm dünyada yankı buldu.

Bu yılın başında, 6 Ocak 2021 tarihinde tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri’nde çok ilginç bir olayla karşılaştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın aşırı destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla Beyaz Saray’da toplandı. Beyaz Saray’daki konuşmalar bittikten sonraysa Kongre’ye baskın düzenlendi.

Bu tartışma, beraberinde sosyal medya platformlarının nasıl bir güce sahip olduğu tartışmalarını da getirdi. Sosyal medya platformları, tek tek ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarını şiddet olaylarını kışkırtma nedeniyle kalıcı olarak kapattı. Bugün, WIRED’a konuşan Prens Harry’se oldukça ilginç verilere ve bir açıklama paylaştı.

Büyük problemler yalnızca birkaç hesaptan doğuyor:

Yanlış ve yalan haberlerin dünya çapında bir insanlık krizi olduğunu dillendiren Prens Harry, bu sorunun aslında çözülmesi büyük bir sorun olmadığını belirtti. Harry, büyük problemlerin arkasında yalnızca küçük sayılarda hesapların olduğunu söyleyerek Twitter’da eşiyle ilgili nefret söyleminin %70’inden fazlasının kaynağının yalnızca 50 hesap olduğu şeklinde örnek verdi.

Prens Harry, Twitter CEO’sunu Kongre baskınından 1 gün önce maille uyarmış:

YouTube’daki videoların %70’inin de YouTube’un yanlış bilgi hakkında kendi politikalarına aykırı olduğunu ifade eden Harry, bu videoların da YouTube’un kendi algoritmalarıyla kullanıcılara gösterildiğini söyledi. Bu verilerin ardından sosyal medya platformlarının yöneticilerine ulaşıp ulaşmadığı sorusunu cevaplayan Harry’nin cevabıysa oldukça çarpıcıydı:

“Jack ve ben 6 Ocak öncesinde birbirimizle mailleşiyorduk. Onu platformunun bir darbe planlamasına izin verdiği konusunda uyardım. Bu mail olaydan bir gün önce gönderildi ve kendisinden o günden beri hiç haber almadım.”

Harry, açıklamalarında sosyal medya platformlarının bu tür tehlikelere karşı yeterince önlem almadığını da anlattı.