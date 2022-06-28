Pringles, Bir Örümceğin İsminin Değiştirilmesini İstiyor!

Pringles, Bay P isimli maskotuna çok benzeyen bir şekli olan böbrek bahçesi örümceği için harekete geçti. Şirket, komik bir yapısı olan örümceğin isminin değiştirilmesi için kampanya başlattı. İşte bu trajikomik olayın detayları.

Dünyanın en büyük patates cipsi üreticisi Pringles'ın maskotunu hepimiz biliriz. Şirketin "Bay P" olarak isimlendirdiği bu maskot, bıyıklı ve kel bir amcayı temsil eder. Hoş; Bay P, yaklaşık bir yıl önce revize edilmiş ve boyanmış bıyıkları ile sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdiyse Pringles, bir kez daha Bay P nedeniyle gündemde.

Bay P'nin haberlerimize konu olmasının nedeni, daha çok Asya'da görülen bir örümcek. Evet yanlış duymadınız. Biyolojide "Araneus mitificus" olarak isimlendirilen, halk ağzında böbrek bahçesi örümceği olarak bilinen bu canlı, Bay P'ye benzerliği nedeniyle Pringles'ın gündemine oturdu. Şirket, bu örümceği o kadar fazla önemsedi ki ismini değiştirmek için bir imza kampanyası bile başlattı.

İşte Bay P'ye benzerliği ile Pringles'ın radarına giren o örümcek

Pringles, resmi internet sitesinde özel bir bölüm oluşturdu. Bu bölümde Araneus mitificus isminin "Pringles Spider" olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatan şirket, bu örümceklerin "evlat edinilmesine" de imkan tanıyor. Ancak bu evlat edinme meselesi bir şakadan ibaret. "Evlat Edin" yazan butona tıkladığınızda, yalnızca herkes için ortak oluşturulan bir sertifikayı indiriyorsunuz. Örümcekle birlikte Pringles logosunun yer aldığı bu sertifikada, Pringles Spider sahiplenildiği belirtiliyor.

Söz konusu sertifika işte böyle görünüyor

Pringles'ın isim değişikliği girişiminin bilim camiasında karşılık bulup bulmayacağı bilinmiyor. Ancak yıllar öncesinde keşfedilen bir örümceğin isminin bir şirket istedi diye değiştirilmesi pek de olası görülmüyor.

Eğer sizler de Pringles'ın böbrek bahçesi örümceği için oluşturduğu özel internet sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu sayfada örümcek evlat edinebileceğiniz bölüm de bulunuyor. Bununla birlikte; şirketin Change.org'daki imza kampanyasına ulaşmak için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Pringles'ın maskotu Bay P'nin tasarımını büyük bir şekilde görmek isteyenler için: