Prizde Bırakılan Şarj Cihazları Ne Kadar Elektrik Harcıyor?

Telefon şarj cihazını prize takılı bırakmanın elektrik harcayıp harcamadığı, hepimizin kafasına takılmıştır. ABD’de gerçekleştirilen bir test, bir akıllı telefon şarj aletinin bir yılda ne kadar enerji harcadığını ve ne kadar paraya mal olduğunu ortaya koyarak kafalardaki bu soru işaretini giderdi.

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, telefonunu şarj ettikten sonra şarj cihazını prize takılı şekilde bırakıyor. Çünkü günümüzde artık günün her alanında kullanılan telefonlar, özellikle de pil kapasiteleri yeterli değilse çokça şarj ediliyor. Bu yüzden kullanılmaya hazır bir şekilde prizde bekletilen şarj cihazları, bilinenin aksine belli bir elektrik gücü kullanıyor. Ancak kullandığı bilinse bile bu gücün ne kadar olduğu çoğu insan tarafından bilinmiyor.

Şarj cihazlarının kullanılmazken ne kadar elektrik harcadığı, yakın zamanda bir haber yazarı tarafından test edildi. Yapılan testler sonucunda bu şarj cihazlarının gereksiz durumlarda prizden çıkarılması gerekip gerekmediği sorusu, kesin bir sonuç buldu.

Öncelikle elektrik gücünün ne kadar sürede ne kadar harcandığını göstermek adına birkaç örnekte bulunalım. Harcanan elektrik kilowatt saat (kWh) ölçü birimiyle hesaplanır. 1000W ibaresi bulunan bir cihaz, 1 saatte 1 kWh güç harcar. 100W ibaresi bulunan bir cihaz ise bu gücü 10 saatte harcar. Ülkemizde 1 kWh elektrik enerjisinin ücreti yaklaşık olarak 70 kuruşa denk geliyor.

ABD fiyatlarına göre ortaya çıkan sonuç, sakız değerinde bile değildi

Yapılan testte iPhone 11’in 5W güç ibaresine sahip şarj cihazı kullanıldı. Prize takılan şarj cihazı birkaç gün telefona bağlanmamış şekilde bırakıldı. WhatsUp PRO güç ölçer kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda harcanan gücün yok denecek kadar az olduğu tespit edildi.

Apple iPhone şarj cihazı, bir ayda 135 watt güç harcadı. Bu da yaklaşık olarak yılda 1,5 kilowatt ile eşit miktarda oluyor. Bu rakamlarla birlikte hesaplandığında, bir yıl boyunca iPhone şarj cihazını prize takılı bırakmak deneyin gerçekleştirildiği ABD’de 30 sente bile mal olmuyor. Bu da para tasarrufu sağlamak için şarj cihazlarını prizden çıkarmayı, en azından deneyin gerçekleştirildiği bölgede gereksiz kılıyor.

Ülkemizde prizde şarj cihazı bırakmak ne kadara mal oluyor?

Türkiye’de aynı cihazla aynı deney gerçekleştirildiğinde, bir yılda harcanan elektrik aşağı yukarı 1,20 TL’ye mal oluyor. Bu miktarın tasarrufa değip değmediği tartışılır. Bize sorarsanız, zarar yok denemeyecek kadar az. Ancak burada da şarj cihazlarını prizde bırakmanın cihazlara zarar verip vermediği üzerine atılan iddialar devreye giriyor. Yine de amacınız sadece tasarrufsa, bunu düşünmeniz için gerekli bir neden yok gibi.