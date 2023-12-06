Prof. Dr. Celal Şengör, Çevrecilere "Zır Cahil" Dedi

4 Aralık Dünya Madenciler Günü panelinde konuşan Profesör Doktor Celal Şengör, madenciliğin çevreye zararlı olduğunu savunan çevrecileri "zır cahil olmakla" suçladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında bir panel düzenlenirken, panele katılan isimlerden biri de Profesör Doktor Celal Şengör oldu. Şengör'ün paneldeki açıklamaları uzun süre tartışılacak cinsten.

Çevrecilere "zır cahil"

"Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması" konulu panele katılan Şengör, "Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." ifadelerini kullandı.

Madenciliğin son derece önemli bir şey olduğunu ve doğayı tahrip etmediğini söyleyen Şengör, "Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş, bana ne. Ama 'Bana ne' diyemiyorsunuz. Adamcağızın da hakkı güzel bir yerde oturmak. Kardeşim sen güzel bir yerde oturmak istiyorsun fakat şu alternatifler de var, sana senin çocuğuna faydalı olacak sana faydalı olacak. Bu alternatifleri istemez misin? Efendim, "Madencilik doğayı tahrip eder" diyen adamı kovacaksın. Bakın önde gazeteciler oturuyor, ben bunlara diyorum ki; bu çevreciler zır cahil grubu, kovun bunları diyorum. Biz bunu yapamayız biz gazeteciyiz diyorlar. İlber Ortaylı bir laf söylemişti hatırlıyor musunuz? Cahille sohbeti kestim diye. Yerden göğe kadar haklı adam. Çevrecilerin haklı oldukları pek çok yer var ama çevreci nasıl çevreci ona bakacaksınız. Ben çevreciyim ben avukatım, ben çevreciyim ben işletmeciyim, git diyeceksin." sözlerini kullandı.

Sosyal medyada Şengör'e tepkiler gecikmedi: