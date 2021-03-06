Mehmet Ceyhan: Salgını Bu Şekilde Kontrol Altına Alamayız

Türkiye'nin kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgını bu şekilde kontrol altına almanın mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgınında yaptığı açıklamalarla tanınan Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan, konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ne vatandaşların ne de iş yerlerinin önerilere uymadığını belirterek "Görünen o ki ne vatandaş ne iş yerleri önerilere uymuyor. Ya uymalarını sağlayacağız ya da İstanbul başta olmak üzere yeni vaka artışlarına hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.

'Salgını bu şekilde kontrol etmek mümkün değil'

Mevcut yöntemlerle salgını kontrol altına almanın mümkün olmadığını dile getiren Ceyhan, "Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil. Alınacak önlemlerin bütün yurtta aynı anda uygulanması gerekir" dedi.

Çok yüksek riskli illerden daha az riskli illere olan trafik dikkat çekiyor:

Ceyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan illere göre risk durumu haritasına göre 'çok yüksek riskli' olarak tanımlanan şehirlerden daha az riskli olan kentlere olan trafiğe dikkat çekerek şu soruları sordu:

Doğu Karadeniz'den her gün kaç kişi başka şehirlere gidiyor?

Turuncu Mersin ve Tarsus'tan kaç kişi öğlen sarı Adana'ya gidiyor?

Bunların ne kadarında mutasyonlu virüs var biliyor muyuz?

'Aşı yüzde 100 koruyormuş gibi yaşamayın'

"Aşı çıktı, virüs bitti" düşüncesine kapılanları uyaran Ceyhan, "Aşı tabii ki koruyucu ama bu kadar kısa sürede ve 18-60 yaş arasındaki sağlıklı kişilerde yapılan Faz 3 çalışma sonuçlarıyla yüzde 100 korunuyormuş gibi yaşamayın lütfen" dedi.

Son olarak genel bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şunları kaydetti: "Özetle; dünyada vakalar azalırken bizde artıyor, böyle davranmaya devam edersek virüs olumlu bir mutasyona uğramadıkça işimiz önceki artışlardan daha zor olacak"