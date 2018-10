Python, son yılların en popüler programlama dilleri arasında yer alıyor. Temiz syntax'i ve okunabilirliği sayesinde özellikle başlangıç seviyesindekiler için ideal programlama dili olmasını sağlıyor. Geniş kullanım alanı düşünüldüğünde Python öğrenmenin zorunlu olduğunu düşünmek elbette ki anlaşılabilir bir şey.

Son dönemde sıkça adı duyulan bir programlama dili olan Python, oldukça geniş kullanım alanlarına sahip olması ve sunduğu kullanım kolaylığı ile özellikle yeni başlayanların gönüllerini fethetmiş vaziyette. Bu durumda şu sorular öne çıkıyor: Python ne zaman doğru cevap değildir, ne zaman öğrenmek/kullanmak için yanlış programlama dili olur?

Python Ne İçin İyidir?

Kısaca özetlemek gerekirse, Python makine öğrenmesinin dili haline gelmektedir. Pek çok makine dili kursu Python kullanılarak oluşturulmuştur ve kodlama eğitiminde Python, sınıflarının geniş kullanımı sebeiyle Raspberry Pi'de ve başka her yerde benimsenmiştir.

Bu sebeplerin yanında bazı büyük firmanın da Python kullanması pek çok kişinin onu geleceğin programlama dili olarak görmesini sağlamıştır. Eğer Python böylesine çok fonksiyonlu ise neden kullanmayasınız ki?

1. Web Developer Olmak İstiyorsanız

Python, büyük ölçekli web geliştirmelerinden fazlasını yapabilecek beceriye sahip. Instagram, bir Python web framwork'ü olan Django'yu kullanan en büyük site. Bu hiç de azımsanacak bir beceri değil, tıpkı Instagram mühendisi Zekum Li'nin açıkladığı gibi:

"Python kullanmaya erkenden başladık çünkü çok basitti, ama yıllar geçtikçe biz büyürken aynı basitlikte kalması için onu defalarca kırdık."

Bununla beraber, Django oldukça güçlü ve zarif bir framework. Sorun onun bu tarz kusurlarından kaynaklanmıyor. Buradaki basit soru, JavaScript bu kadar baskınken neden Django öğrenesiniz.

React ve Vue.js gibi JavaScript frameworkleri oldukça talep görüyor. Her ikisi de Django ve Ruby on Rails gibi back-endleri destekliyor. Yine de her ikisi de JavaScript temelli diller olduğuna göre, neden Node.js'den başka bir şey kullanasınız ki? Bu tamamen uyumlu bir JavaScript uygulaması ortaya çıkartır. Öğrenmek ve ustalaşmak için tek bir dil.

Tabii bu JavaScript mükemmel demek değil, pek çok kişi aksini iddia edebilir. Yine de eğer web development'a başlıyorsanız, hala daha JavaScript'ten daha iyi bir seçenek yok.

2. Oyun Geliştiricisi Olmak İstiyorsanız

Pygame kullanıcıları bu kısmı biraz kafa karıştırıcı bulabilirler. Python'da bilgisayar oyunları yaratmaya özel, iyi görünen bir kütüphane yok mu? Evet, var. Pygame, Python ve oyun mekaniklerini öğrenmek için muhteşem bir kaynak.

Bazı iyi oyunlar Python'da yazıldı, hatta tamamen Pygame ile yapılmış bir FPS oyunu bile var.

DUGA'nın inanılmaz başarısından uzaklaşmaya gerek yok, sorunu burada görebilirsiniz. Oyun geliştiriciliğine giren (hepsi olmasa da) çoğu insan daha fazlasını arıyor: Geliştirme araçları ve editörü olan güçlü bir platform. Küçük bir fikri büyük ve daha ana akım bir şey haline getirebilecek potansiyel.

Python bunu sunamazken, Unity ve Unreal gibi oyun motorları yapabilir.

Unity İçin C# Öğrenin

Unity, oyun gelişiminde yardımcı olabilecek önemli sayıdaki kütüphanesi ile birlikte, sadece C# temelilidir. Unity Editor hızlıca prototip oluşturabilmeyi ve yeni başlayanların ilk oyunları için hızlı bir başlangıç yapabilmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

Büyüklük ve güzelliğin karşılaştırılması açısından, Escape From Tarkov Unity motoru ile yapılmıştır:

Programlamanın esaslarını içeren pek çok düşük seviye Python rehberinin aksine, Unity'nin resmi rehberlerinde geçmiş programlama bilgisi olduğu varsayımı bulunmaz.

Unreal Engine İçin C++ Öğrenin

C++, bir sebepten ötürü öğrenmesi güç olarak adı çıkmış bir dildir. Yeni başlayanlar için pek çok online kaynak vardır ve Unreal Engine websitesi de pek çok harika başlama aracına sahiptir.

Unreal Motoru kullanan bir oyunun başarılı olabileceğine dair bir delil arıyorsanız, Fortnite'dan ötesine bakmanıza gerek yok. Cep telefonunuzdan bile oynayabileceğiniz bu aşırı popüler oyun Unreal kullanılarak yaratıldı ve optimize edildi.

Böyle görünen ve 1080p'de iyi frame-rate sahibi bir oyunu Python kullanarak yapmak şu anda mümkün değil. Bu Python'un suçu değil, sadece oyun geliştirmek Python'un güçlü olduğu bir alan değil.

3. Düşük Seviye Sistemlerle Çalışmak İstiyorsanız

Amatör robotik komünitesi Python'u çok sevse de bu iş için ideal dil o değil. Pek çok düşük seviye ve gömülü sistemde Python bir alternatif olarak görülmüyor.

Gömülü Sistemler

Son yıllarda gömülü sistemin tanımı bulanıklaşsa da, güzel bir analizi vardır. Arduino gibi küçük geliştirme kartlarını gönül rahatlığıyla gömülü olarak ele alabiliriz. Daha büyük, daha kompleks olan Raspberry Pi veya ona benzer tek kart bilgisayarlar genelde gömülü olarak ele alınmazlar.

Burada önemli olan hafıza ve zamanlamanın önemidir. Bir parçaya gömülü olan 8-Bitlik bir çipin hafıza yönetimi büyük dikkat gerektirir. Bu Python'un uygun olduğu bir şey değil, ve Arduino dilinin C/C++'ın basitleştirilmiş bir versiyonu olmasının bir sebebi var. Arduino'nun C++ versiyonunu anlamak, düşündüğünüzden daha karışık olabilir.

C programlama dili tehlikeli olabileceği kadar güçlüdür de. Üst düzey olmasına rağmen C ve onun C++ süperseti düşük seviye işlemlere ulaşabilirler. Esasında C, makine kodunun insanların kolayca anlayabileceği bir hale ilk kez dönüştürülmesidir.

Hassasiyet ve Hız

Sistemleri düşük seviyelerde yönetebilme yeteneğinin üstüne, C hız artışıyla beraber geliyor. C çok ham bir dil olduğu için üstünde onu yavaşlatacak herhangi bir yükü ya da çöp gibi birikmiş artıklar yoktur. C'nin tehlikeli olmak konusundaki şöhreti de buradan gelmektedir, hafıza sızıntıları korkunç sorunlara yol açabilir. Yine de, zamanlama ve hız önemli olduuğu zaman sahne C'nindir. .

Donanım programlaması ya da herhangi bir kernel programlaması yapmayı planlayanlar C'ye bakmayı bir düşünmeliler. Aynısı bir aygıt sürücüsü yaratmayı planlayanlar için de geçerli.

Bonus gerçek: Hiç VTS kullanarak müzik yaptınız ve VTSleri nasıl yapabileceğinizi merak ettiniz mi? C++ kullanarak kendi şarkınızı yazabilirsiniz.

4. Python'a İhtiyacınız Var Mı?

Cevap açık gibi görünse de, geçerli bir programlama dili biliyorsanız neden değiştiresiniz?

Okulda bir kodlama dersi aldıysanız ya da bir dil üzerine online kodlama kursuna başladıysanız, ona bağlı kalmak en azından bir süre faydalıdır. İlk dilinizi öğrenmek size programlamanın temellerini öğretir ve tamamen yeni bir syntax'e dönmek bütün bu işlemin yavaşlamasına sebep olur.

En üst seviyedeki Python kodlamacılarının çoğu çalışmaya bu dille başlamamıştır. Yüksek okunabilirliğe sahip doğası ve sezgisel syntax'i dolayısıyla pek çok kişi Python öğrenmeyi diğer dillerden daha kolay bulur.

Belki de En Nihayetinde Python'u Öğrenmelisiniz

Hangisini seçeceğine karar vermenin stresli olacağı pek çok programlama dili var. Gerçek şu ki, her konuda mükemmel bir dil asla olamaz.

Yine de Python popüler, çok kullanışlı, ve yeni başlayanlar için ideal.