PS Plus Sahipleri, 2018 Yılında 1.500 Dolarlık Oyun Aldı

Sony'nin her ay en az 2 oyun hediye ettiği PlayStation Plus sahipleri, toplamda 1.500 doları bulan oyunların sahibi oldular.

Her ne kadar PlayStation Plus sahipleri genel olarak verilen oyunlardan memnun olmasa da maddi olarak ciddi bir kar elde etmiş durumdalar. Yurtdışında senelik 59 dolar, ülkemizde ise 179,99 TL gibi bir fiyatla oyunculara sunulan PlayStation Plus'ın oyunları, maddi değer olarak geçtiğimiz yılları geride bıraktı.

Çoğunlukla platform oyunları, ucuz indie yapımlar verilmiş olsa da Bloodborne, Ratchet & Clank, Mad Max ve Yakuza: Kiwami gibi sağlam yapımlarla da karşılaştık. Sony cephesinden gelen resmi rakamlara göre bu yıl içerisinde verilen oyunların toplamı, PlayStation 4 tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Tüm bunlara rağmen PS3'ün son yılında verilen oyunların toplam maddi değeri, şu ana dek en kıymetli PlayStation Plus yılına denk geliyor. PlayStation 5'in piyasaya çıkışıyla tıpkı Xbox Game Pass gibi aylık oyun aboneliği sistemine geçmesi beklenen Sony, rakamlar iç açıcı olsa da oyuncuların gönlünü kazanmayı tam anlamıyla başaramamış gibi görünüyor.