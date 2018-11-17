Dolar kurunun artmasıyla ürünlerine zam yapan PlayStation'a, gereğinden fazla yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma açıldı.

PlayStation 4'ün oyunlarının fiyatlarının birden yükseltilmesiyle özellikle oyuncular, bu durum sebebiyle oldukça mağdur konuma düşmüştü. Yıllardır ortalama fiyatlara sahip olan PlayStation platformu, son dönemlerde çığrından çıktı. Durumdan son derece rahatsız olan konsol sahipleri, orantısız fiyat artışları yapan Sony Eurasia Pazarlama’yı e-posta ve e-devlet üzerinden yetkililere şikayet ettiler.

Gelen binlerce şikayet sonrasında Ticaret Bakanlığı duruma el attı ve Sony'nin oyun fiyatlarını incelemeye karar verdi. Özellikle AAA oyunların fiyatlarının 469 TL ve üzeri şeklinde abartılı fiyatlara satılması, kullanıcıların şikayetlerinde en büyük yeri kaplıyordu. Ticaret Bakanlığı bazı oyunların Eylül-Ekim ayı piyasa normallerinin oldukça üzerinde satılması iddialarının ardından; Red Dead Redemption 2, NBA 2K19, FarCry 5 ve God of War oyunlarını inceleyecek.

PS Store'da oyunların bu denli yüksek olması artık resmi yollar tarafından denetlenecek ve gerekli görüldüğü halde ciddi düzeyde yaptırımlar Sony Eurasia'ya uygulanacak. Ticaret Bakanlığı'nın ne zaman incelemeye başlayacağı bilinmese de çok kısa bir sürede kapsamlı bir incelemenin yapılacağına hemfikiriz.