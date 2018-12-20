PS4'teki Spider-Man Oyununa Sam Raimi Örümcek Adamı Geldi

Sony, PS4’te Spider-Man oyununa sahip olan herkese ikonik ‘Sam Raimi’ kostümünün hediye edileceğini söyledi.

Tobey Maguire’in Örümcek Adam’ını bir grup sinemada izleyerek, bir grup televizyonda görerek ve bir nesil de internet meme’i olarak biliyor. O Örümcek Adam’ın yer aldığı üçlemenin yönetmeni de Sam Raimi idi.

Sam Raimi, Örümcek Adamı olarak adlandırılan karakterin kıyafeti de oldukça ikonik ve göz alıcıydı. Spider-Man oyuncuları bu kıyafeti de oyunda görmek isteseler de henüz bu isteklerine ulaşabilmiş değillerdi. Sonuç olarak kıyafet geldi, yalnızca beklenenden biraz uzun bir süre geçmesi gerekti.

Gecikmenin sebebi ise telif hakları görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık olarak gösteriliyor. Telif sahibi bir karakteri bir oyuna katmak her zaman için zordur. Öyle görünüyor ki Columbia Pictures, Sony’i epey geciktirmiş ve hayranların talebini pazarlık için kullanmış.

Sonuç olarak Sony, Örümcek-Adam hayranlarına güzel bir yeni yıl hediyesi vermeyi başarmış gibi gözüküyor.