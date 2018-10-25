Spider-Man'in Yeni DLC'si Kara Kedi Karakterini Değiştiriyor

Spider-Man'in PS4 versiyonuna gelen yeni bir DLC, Kara Kedi karakterinde önemli değişikliklere yer veriyor.

PlayStation 4 platformundaki Spider-Man oyunu Spider-Man’in hikayesinde hâlihazırda bazı büyük değişiklikler yapmış durumda ki bunun iyi bir şey olduğu da söylenebilir. Ancak Insomniac’ın oyuna getirdiği “The Heist” adlı yeni hikaye eklentisinde rolü oldukça büyümüş olan bir karakter bulunmakta.

“The Heist”ta geçecek olaylar Spider-Man’in ana hikayesinde zaten az çok belli edilmişti. Ağ atan kahramanımızı yöneten oyuncular, Kara Kedi olarak bilinen ünlü hırsız Felicia Hardy’nin değerli eşyalar çaldığı bölgeleri ziyaret etmekle görevlendiriliyorlar. Ancak Felicia, indirilebilir içerikle hikayenin daha da içine giriyor ve bu DLC karakterin hikayesinde büyük değişiklikleri beraberinde getirmekte. Spider-Man’daki Kara Kedi karakteri, DLC’deki karakterden bir hayli farklı. Standart Spider-Man oyununda orijinal kara kedi olarak Felicia’dan önce Walter Hardy tanıtılmakta. Dürüst olmak gerekirse Walter, Marvel çizgi romanlarında yer almakta; ancak hikayelerdeki varlığı yok denecek kadar az.

Kara Kedi Kimdir?

Felicia Hardy, yazar Marv Wolfman ve sanatçı Dave Cockrum tarafından yaratılmış ve ilk kez 1979’da The Amazing Spider-Man’in 194 ve 195’inci sayılarında ortaya çıkmıştır. Felicia, giriş hikayesinde bir dizi suç işler ve ölüm cezasına çarptırılmış babasına hapisten kaçmasında yardım eder. Felicia’nın bunu neden yaptığı ise sonra ortaya çıkar; Walter onun babasıdır ve ölüyordur. Felicia babasının evde ölmeyi hak ettiğini düşünür ve onu hapisten kaçırır. Kara Kedi'nin karakteri bu temel hikaye üzerine inşa edilmiştir.