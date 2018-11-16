Oyun dünyasında rekabetçi yapımlara gönül vermiş oyuncuların çok hoşuna gidecek resmi lisanslı bir ürün tanıtıldı: Astro C40.

Ürettiği sağlam oyuncu ekipmanlarıyla bilinen Astro, PS4 için de lisansladığı yeni controller'ı duyurdu. Windows 10'lu bilgisayarlarda da da çalışacak olan yeni ürünün en önemli özelliği, değiştirilebilir analog ve D-pad modüllerine ve programlanabilir tuşlara sahip olması.

Öyle ki koldaki L2 -R2 butonlarının hassasiyetini dahi ayarlayabiliyorsunuz. Elbette tüm bu özelliklerin bir bedeli var. Neredeyse konsol fiyatına satılan ürünün ücreti 200 dolar olarak belirlenmiş. Astro, ürünün tasarlanması aşamasında profesyonel oyuncularla çalışıldığını ve oyuncu ekipmanından en üst düzey performansı almak isteyen 'hardcore' oyuncuları sevindirecek bir ürün olduğunu belirtti.

12 saat batarya ömrüyle dikkat çeken ürünün yanında oldukça şık bir taşıma çantası da hediye edilecek. Daha önce Microsoft için de benzer bir ürün tasarlamış olan Astro, One Elite isimli ürünü 150 dolardan satışa sunmuştu.