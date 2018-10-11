Ubisoft'un oyuncuları ikiye bölen son Assassin's Creed yapımı Odyssey, PS4 oyuncularını çıldırtacak garip bir hataya sahip.

Assassin's Creed Odyssey çıkışından beri oldukça tartışılan bir yapım olmayı başardı. Serinin gedikli hayranları tarafından 'suikastçi' temasının iyiden iyiye seriden çıkarılması ve gizlilik mekaniklerinin adeta yok edilmesiyle eleştirilen, buna karşın başlı başına bir oyun olarak bakıldığında oldukça keyifli bir yapım olarak görülen bir oyun oldu.

Xbox One, PC ve PS4 oyuncuları için satışta olan oyunun PS4 versiyonu oldukça enteresan bir hata içeriyor. Reddit kullanıcılarının keşfettiği hataya göre oyundan ekran görüntüsü veya video kaydettiğinizde PS4'ün galerisi bir anda kafayı yemeye başlıyor.

Oyundan aldığınız tek bir görüntü veya video, Assassin's Creed Odyssey ve diğer oyunlardan kaydettiğiniz galeri öğelerini açamaz hale getiriyor. Gelecek dönemde Ubisoft tarafından yayınlanacak bir güncelleme ile çözülmesi beklenen bu sorunun şimdilik tek bir çözüm yolu var: Galeriye giderek Assassin's Creed Odyssey'e dair kaydettiğiniz her şeyi silmeniz. Daha sonrasında galerinizdeki öğelere tekrardan erişim sağlayabilirsiniz.