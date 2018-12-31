PS5 ve Xbox Anaconda'da Toplam 20 GB RAM Olabilir

Yeni jenerasyon konsollarla ilgili haberler ve dedikodular hızlanırken, şimdi de iki konsolun RAM'i ile ilgili haberler geldi.

Her ne kadar Sony ve Microsoft cephesinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da iki konsolun da geliştirme aşamasında olduğu herkes tarafından biliniyor. Gelecek nesile yön verecek olan bu donanımla ilgili enteresan bir bilgi ulaştı.

2019 yılının başlarında yayınlanacak olan RPG oyunu Hellpoint'in yapımcısı Marc-Andre Jutras, iki konsolla da ilgili fikirlerini paylaştı. Yaklaşık 15 yıldır sektörde olduğunu ve tecrübelerine güvendiğini belirten Jutras, her iki konsolun da 8 ile 12 GB arasında bir RAM'e sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte cihazların ekran kartının da 8 GB RAM barındırmasını beklediğini belirtti.

Jutras'ın son tahmini ise cihazlarda kullanılacak olan işlemciye dair. Yeni jenerasyonda Ryzen 2600 veya benzeri bir işlemcinin bulunmasının kendisini şaşırtmayacağını belirten Jutras; stabil, ucuz ve konsolun fiyatını belli bir yerde sabitleyebilecek bir işlemci kullanılacağını açıkladı.