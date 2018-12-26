Geçtiğimiz dönemde eposta üzerinden sürdürülen elektronik telbligat işlemleri için yeni yılda yeni bir platform devreye giriyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, 1 Ocak 2019'dan itibaren, gerçek veya tüzel kişiler için yeni bir sisteme geçiyor. 1 Ocak 2019'dan itibaren, tebligat adresleri hem çevrimiçi olarak hem de PTT merkezinden alınabilecek.

Bununla birlikte PTT, sistemin e-Devlet'e olan entegrasyonu konusunda da ilgili çalışmalarını tamamladı. Buna göre e-Devlet şifresi bulunan gerçek kişiler, UETS entegrasyonu ile birlikte e-Devlet üzerinden de tebligat gerçekleştirebilecekler.

PTT, yeni dönemde elektronik tebligat sistemi için kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyecek. Bununla birlikte, SMS bildirimi, UETS üzerinde ek arşiv alanı gibi ek özellikler için ücret talep edilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu anlamda tebligat işlemleri için UETS'nin kullanılması da zorunlu hale geldi.