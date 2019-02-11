PTT, 2019'da Drone ile Kargo Dağıtmaya Başlayacak

PTT'de drone ile kargo teslimatı dönemi başlıyor. Pilot il olarak Ankara'da başlayan drone ile kargo dağıtımı İstanbul ve İzmir'de de yaygınlaştırılacak.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, PTT’nin her yıl rekor kırarak büyüdüğünü ve 2019’dan da oldukça umutlu olduklarını belirtirken, kargo taşımacılığında da drone dönemine başlayacaklarını ifade etti.

Kurumun paradigma değişikliğine giderek hizmeti vatandaşın ayağına getirmeyi planladıklarını dile getiren Bozgeyik, “Bunu yaparken de öncelikle mobil araçlarımızı sahaya çıkarttık. Mobil araçlarımızla bir tarafta ulaşamadığımız, erişemediğimiz noktalar varsa oralara gitmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Vatandaşların kargolarını istedikleri yerde, istedikleri zamanda, kendilerine gönderilen özel şifre vasıtasıyla alabileceğini ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, yerli ve milli Kargomatik makinelerinden 100 tanesinin pilot il olarak Ankara’ya yerleştirildiğini söylerken, İstanbul ve İzmir’de de bu projenin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

PTT’nin büyüme trendinin her yıl rekor kırdığını söyleyen Bozgeyik, sözlerine şöyle devam etti: “2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. PTT'nin büyüme sürecinin bu yıl da başka bir rekorla sonuçlanacağına PTT ailesi olarak inancımız tamdır. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız.”