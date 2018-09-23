PTT'nin Kargo Drone'u, TEKNOFEST'te Görücüye Çıktı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında geliştirdiği Drone'u ziyaretçilere tanıtan PTT A.Ş, önümüzdeki dönemde sunduğu geleneksel posta hizmetlerini geleceğin teknolojilerine uyarlayacak.

Uzunca bir süredir drone'ların kargo ve taşımacılık alanında kullanılmasının hayalleri kuruluyor. Amazon gibi devasa şirketler ise bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor. Ülkemizin köklü kuruluşlarından PTT AŞ, TEKNOFEST kapsamında -20 ile 50 derece arasında çalışabilen Kargo Drone'u görücüye çıkardı.

PTT Kargo Drone, kutusundan çıkarıldıktan sonra yükünü alıp sadece 5 dakika içerisinde havalanıyor. Böylece önümüzdeki dönemlerde hiç olmadığı kadar hızlı teslimatlar yapılması planlanıyor. PTT Kargo Drone, anlık veri gönderimi de sağlayabiliyor. Bu sayede kargonun durumu anlık olarak takip edilebiliyor.

Geliştirilen bu drone, aynı zamanda otomasyon özelliklerine de sahip. Kargo tutma-bırakma, acil durumlarda geri dönme ve iniş yapma kabiliyetlerine de sahip olan Kargo Drone, henüz geliştirilme sürecinde. Önümüzdeki dönemlerde ülkemizin drone'ların taşımacılık sektöründe kullanıldığı ilk ülkelerden biri olması planlanıyor.