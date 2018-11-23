Türkiye'nin Yeni E-Ticaret Platformu 'PTT Trade' Açıldı

PTT'nin yeni nesil e-pazar platformu PTT Trade, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.

Hem ülkemizde hem de global pazarda ürün alım-satım imkanı sunacak olan yeni ticaret platformu PTT Trade açıldı. Tıpkı e-Bay gibi hem yurtiçinden hem de yurtdışındaki bir satıcıdan ürün alımı gerçekleştirebileceğiniz bu sistemde, kargonuz PTT'ye teslim edilerek ulaştırılacak.

Açılışta önemli açıklalamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:

"İnternet bir yandan bireylerin tüketim konusundaki algı ve alışkanlıklarını değiştiriyor, dönüştürüyor, diğer yandan işletlemlerin özellikle de KOBİ'lerin dünyaya açılmalarında pazarlama, kültür ve stratejlerini geliştirmelerine büyük fırsatlar sunuyor. Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz."

Turhan, Türkiye'nin 2023 yılındaki e-ticaret hacminin 350 milyar TL olmasını hedeflediklerini belirtirken, bu hedefin tutturulmasında 'ptttrade.com'un da önemli bir yer edineceğini sözlerine ekledi. Çok yakın zamanda 5G teknolojisine de geçileceğini belirten Turhan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yakında 5G de geliyor. Sabit geniş bant abone yoğunluğu hedefini yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu ise yüzde 100'e ulaştıracağız. Fiber kablo uzunluğu bugün 81 bin 300 kilometre, önümüzdeki 4 yıl içinde bunu 338 bin kilometreye ulaştıracağız."