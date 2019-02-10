Geçtiğimiz yıl dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından “Tek kartla her yere her ödeme” ifadesiyle tanıtılan Türkiye Kart'ın pilot uygulamaları başlıyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2019'da ilk aşamada iki şehrin pilot bölge ilan edileceğini ve yıl sonuna kadar 30 şehirde Türkiye Kart kullanımının başlamış olacağını açıkladı.

PTT'nin 2019 hedeflerinin değerlendirildiği Afyonkarahisar'da gerçekleşen toplantı sona erdi. Toplantının kapanışında konuşan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik; dünyanın en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini, 2023 vizyonu doğrultusunda stratejilerin belirlendiğini ve önümüzdeki süreçte PTT'nin değişimi ve gelişimi için yol haritalarını güncellediklerini belirtti.

Geride bıraktığımız yılda 571 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Bozgeyik, bu yatırımların dijital dönüşüm ve bankacılık üzerine olduğunu belirtti. 2019'da yatırımların artacağını da ekleyen genel müdür, bu yılın PTT adına kargo yılı olacağını açıkladı.

Müşteri memnuniyeti için bazı yeni kararlar aldıklarını belirten Kenan Bozgeyik, bu bağlamda şu ifadeleri kullandı: "2019'da işletme kusurlarından kaynaklanabilecek müşteri memnuniyetsizliğine tolerans göstermeyeceğiz. PTT başmüdürlüklerinin performansları her 3 ayda bir değerlendirmeye alınacak. Yapılacak değerlendirme ve puanlamaya göre ödül ve ceza sistemini devreye alacağız".

Dijital dönüşüm için önemli çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye Kart'ın bunun en büyük örneği olduğunu açıklayan Bozgeyik, tüm yurtta toplu ulaşımda geçerli olacak kartın bu yıl ilk önce 2 ilde pilot uygulamaya alınacağını söyledi. En az 100.000 pilot uygulama kartı alınacağını belirten genel müdür, yıl sonu hedefinin 30 farklı şehirde Türkiye Kart'ı kullanıma sunmak olduğunu da ekledi.