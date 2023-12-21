Son dönemlerde pek çok vatandaşın Borsa İstanbul (BİST) yatırımcısı hâline gelmesini sağlayan halka arzlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de Varlık Fonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT'nin iştiraklerinden PttAVM'nin halka arz edileceği açıklandı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in açıklamasına göre PttAVM'nin yüzde 15'i halka arz edilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarını katıldığı bir televizyon programında gerçekleştiren Hakan Gülten, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvuru sürecini tamamladıklarını açıkladı. Kurulduklarında Türkiye'nin ilk ve tek pazar yeri olduklarını aktaran Gülten, BİST listelemesinden elde edilecek parayla ne yapacaklarını da açıkladı.
2 yıldır devam eden halka arz süreci ile PttAVM'nin büyümesi sağlanacak
Hakan Gülten, halka arz süreci ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
PTT Genel Müdürü, PttAVM'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak da şöyle konuştu:
Son olarak; PttAVM'nin halka arz sürecine dahil olmak isteyen yatırımcıları uyaralım. Süreç henüz tamamlanmadı ve talep toplama tarihleri de belli değil. Bunu kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olun ve PTT'nin yapacağı resmî açıklamaları takip edin.
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