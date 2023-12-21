PttAVM'nin halka arz olacağı açıkladı. Sürecin tamamlanması için SPK'ya başvuran kurum, çok yakında Borsa İstanbul'a girebilir.

Son dönemlerde pek çok vatandaşın Borsa İstanbul (BİST) yatırımcısı hâline gelmesini sağlayan halka arzlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de Varlık Fonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT'nin iştiraklerinden PttAVM'nin halka arz edileceği açıklandı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in açıklamasına göre PttAVM'nin yüzde 15'i halka arz edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarını katıldığı bir televizyon programında gerçekleştiren Hakan Gülten, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvuru sürecini tamamladıklarını açıkladı. Kurulduklarında Türkiye'nin ilk ve tek pazar yeri olduklarını aktaran Gülten, BİST listelemesinden elde edilecek parayla ne yapacaklarını da açıkladı.

2 yıldır devam eden halka arz süreci ile PttAVM'nin büyümesi sağlanacak

Hakan Gülten, halka arz süreci ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

PttAVM’yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT, Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz.

PTT Genel Müdürü, PttAVM'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak da şöyle konuştu:

Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor. Türkiye’deki satıcıların ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani bir günde dükkanın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM’de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik. Şu anda Katar’da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri ‘bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz’ diye sunumlar almak istiyor.

Son olarak; PttAVM'nin halka arz sürecine dahil olmak isteyen yatırımcıları uyaralım. Süreç henüz tamamlanmadı ve talep toplama tarihleri de belli değil. Bunu kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olun ve PTT'nin yapacağı resmî açıklamaları takip edin.

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