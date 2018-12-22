Mobil oyunculuğun zirve yaptığı şu günlerde en popüler telefon aksesuarlarından biri de oyun tetikleri oldu. Her oyuncunun olmazsa olmazlarından olan, uygun fiyatla sahip olabileceğiniz üç oyun tetiğini beğeninize sunuyoruz.

PC oyunculuğu mu konsol oyunculuğu mu tartışmaları bir yanda devam ederken, özellikle bu yaz yaşanan yükselişle birlikte mobil oyunculuk arkadan bu ikiliye yetişmeye başladı. Oyuncular için üretilen telefonlara olan ilgi arttı, mobil oyunculuk için özel olarak türlü aksesuarlar üretilmeye başladı. Özellikle PUBG ve Fortnite'ın etkisinin büyük olduğu mobil oyunculuk akımında en büyük destekçiler ise oyun tetikleri.

Biz de bu içeriğimizde hem performansıyla hem de indirimli fiyatıyla mobil oyun tutkunlarını hayli mutlu edecek üç oyun tetiğini listeledik. Listede yer alan ürünler hakkında daha fazla bilgi için, başlıkta bulunan bağlantıya tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Eğer siz de PUBG, Fortnite gibi FPS'leri oynamayı seviyorsanız ve bu deneyimi telefonunuzda daha da kaliteli hale getirmek niyetindeyseniz mutlaka bir oyun tetiğine ihtiyacınız var demektir. KingMa M24 Mobil Oyunlar İçin Tetik Düğmesi de bu ihtiyacınızı karşılayacak oldukça uygun fiyatlı bir ürün.

4.5 - 6.5 inç boyutundaki tüm telefonlarla uyumlu çalışan KingMa M24, ayarlanabilir olmasıyla da kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

Normal Satış Fiyatı: 14.90 TL

İndirimli Satış Fiyatı: 9.90 TL

Plastik ve metal yapısıyla dayanıklı bir aksesuar olan KingMa ODOG K01, yine özellikle FPS oyuncuları için oldukça kullanışlı bir ürün. Telefonlarda uzun süre oyun oynamayı engelleyen konforsuz yapıyı etkisiz kılan aksesuar, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Normal Satış Fiyatı: 19.90 TL

İndirimli Satış Fiyatı: 16.90 TL

4.5-6.5 inç boyutundaki dokunmatik ekranlı tüm telefonlar ile uyumlu çalışabilen KingMa R11, oyun oynarken kontrolünü kaybedip stresini farkında olmadan kullandığı aksesuara yansıtan oyuncular için oldukça dayanışlı ve kullanışlı. Ciddi bir indirimle uygun fiyata Teknostore'da satışta olan KingMa R11, konforlu yapısıyla da dikkat çekiyor.

Normal Satış Fiyatı: 39.90 TL

İndirimli Satış Fiyatı: 19.90 TL