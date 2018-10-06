Bluehole'un açıkladığı verilere dayanarak oluşturulan bir istatistik çalışması, PUBG'de şimdiye kadar 13 milyon hilecinin banlandığını gösteriyor.

Birçok PUBG oyuncusu, oyunun hileciler tarafından istila edildiğinden şikâyetçi. PUBG, wall hack kullananlardan aimbot kullananlara kadar birçok hileciye ev sahipliği yaparak kötü bir nam salmış durumda. PUBG geliştiricisi Bluehole, oyunun hile probleminin gerçekten olduğunu ve 2017 Haziran ayından bu yana 13 milyondan fazla kullanıcının “yetkisiz olarak illegal program kullanımı” gerekçesiyle banlandığını açıkladı.

Bluehole tarafından yayınlanan haftalık verileri derleyen bir Reddit kullanıcısı, bu verileri kullanarak ban dalgalarına yönelik bir grafik bile çıkarmış. Bu grafiğe baktığımızda en çok kullanıcının bu yılın başında banlandığını görüyoruz. Grafik ayrıca dalga başına uygulanan banların da 2017 sonbaharına kıyasla önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Banlanan bazı oyuncuların yeni kullanıcı isimleriyle oyuna geri döndüğünü de belirtmekte fayda var; nitekim bu istatistikler banlanan hesapları gösteriyor, banlanan kişileri değil.

İstatistikleri hazırlayan Reddit kullanıcısı, PUBG’nin toplam oyuncu sayısında da düşüş yaşandığını, bu yılın başında ilk kez PC platformunda oyunu aynı anda oynayan kullanıcı sayısının bir milyonun altına düştüğünü belirtmiş. Hilecileri banlama çalışmaları, Ağustos ayında başlayan ve hata ve hile gibi sorunları ele almaya çalışan “PUBG’yi Düzelt” kampanyasına da tam olarak uyum sağlamakta.