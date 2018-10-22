Küçük Ama Etkili Bir Dokunuş: PUBG'ye Gece Modu Geliyor

Rakipleri karşısında günden güne güçsüzleşen PUBG için radikal adımlar atılmaya başlandı.

Bildiğiniz üzere tek kulvardan sadece Fortnite: Battle Royale ile kapışan PUBG'ye devasa bir rakip geldi: Call of Duty: Black Ops 4. Bir süredir kan kaybeden PUBG'nin artık sağlam adımlar atmasının zamanı gelmişti.

Oyuna gelecek olan 0.9.0 güncellemesi ile birlikte meta baştan yazılacak. Oyunun hem PC hem de mobil versiyonuna gelecek güncelleme ile birlikte Battle Royale teması gecenin karanlğı ile buluşacak. Elbette bu sadece 'tematik' bir yenilik olmayacak. Gece görüş gözlükleri, özel dürbünler derken tamamen farklı bir deneyim bizleri bekliyor.

Oyuna yepyeni bir araba (Ronny) ve cadılar bayramı temalı kostümler/eşyalar ekleyecek olan 0.9.0 yaması, PUBG'nin dirilişi olabilir. İşin enteresan tarafı 'artık' bir şeyler olmak zorunda. Karşısında ücretsiz oynanabilen bir rakip varken piyasada var olmakta zorlanan PUBG, bir de asırlık Call of Duty ile cebelleşmek zorunda kaldı. Süreci aktif değerlendirmezlerse, PUBG'nin yok olup gitmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

Biz de heyecanla 25 Ekim'i bekliyoruz. Bakalım 25 Ekim tarihi PUBG'nin yeniden dirilişine tanıklık ettiğimiz gün olacak mı.