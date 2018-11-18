PUBG Geliştirici Ekibi 'Fix PUBG' Çalışmasını Sonlandırdı

Oyunun geliştirici ekibinin ağustos ayında başladığı 'Fix PUBG' çalışması resmen bitti. Birçok hatayı ve iyileştirmeyi kapsayan çalışmadan sonra ise hedefleri istikrarlı bir şekilde kaliteyi sürdürmek.

PUBG’nin yapım şirketi, oyunlardaki hataları ve performans problemlerini hedef aldığı ‘Fix PUBG’ çalışmasını resmen bitirdi.

Ağustos ayında başlayan bu çalışmada, 100 tane ‘bug’ çözüldü, oyuncuların fps’inde artış sağlandı, sunucu performansın geliştirildi ve hile kullanan 2 milyondan fazla oyuncu engellendi.

Görünüşe göre bu kampanyanın bitmesi, PUBG’nin hatalardan tamamen arındığını ve firmanın tamamen tatmin olduğunu göstermiyor. Bir Steam paylaşımında, eskiden oynanışla ilgili güncellemeleri hemen yaptıklarını ve bazı hataları gözlerinden kaçırdıklarını itiraf ettiler. Bunu da tekrarlamak istemiyorlar. Geliştirici ekip “Bu tarz şeyler için sadece yoğun çaba sarf etmek yetmiyor” dedi.

2019’da, geliştirici ekibin oynanış ve içerikler için öncelikleri istikrar ve kalite. “İlk başlarda, ritim bulmamız çok yavaş olacak fakat süreç daha etkili olacak, istikrar ve kaliteyi muhafaza ederek çıkaracağımız yeni güncellemeler umarız öncekiler kadar hızlı olur” diyen geliştirici ekip “bu sürecin ne kadar süreceğini söyleyemeyiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Ayrıca matchmaking sisteminde ve kullanıcı arabiriminde de bazı değişikliklere gideceklerini açıkladılar. Yeni kullanıcı arabiriminde tahmini bekleme süresi ekranının daha doğru olacağını söylediler. Geliştiriciler kişisel öncelikleri baz alarak geliştirilen kullanıcı arabirimli matchmaking değişiklikleriyle birlikte oyuncuların istedikleri modda, istedikleri haritada ve çevrede oynayabileceklerini söyledi.