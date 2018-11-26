PUBG İçin Konsept Venedik Haritası Ortaya Çıktı

Battle Royale oyun türünü dünyaya tanıtan PUBG, gelen konsept haritalarla oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor.

PUBG'nin yerini her ne kadar Fortnite ve Ring of Elysium almaya çalışsa da PUBG, oyuncular arasındaki saygınlığını halihazırda korumakta. Erangel ve Miramar haritalarından sonra Sanhok haritasına da sahip olan PUBG için kullanıcılar, konsept olarak yeni haritalar üretmekte. Tasarlanan haritaların bir yenisi Reddit'te "IamEzalor" tarafından paylaşıldı.

Haritanın yanında haritaya özel yeni silahlar ve araçlar da tasarlanınca Venedik haritası, oyunda görmeyi isteyeceğimiz türden bir konsept çalışması olarak karşımıza çıkıyor. Su altında çalışan tabanca, bisiklet ve jet-ski, Venedik haritasında kullanılabilir olarak tasarlanmış. Haritanın Venedik olmasından da tahmin edebileceğiniz gibi oyuncular, genellikle su yoluyla ulaşımlarını sağlayacak.

Harita ile Benelli M4 pompalı ve Beretta ARX160 silahları, Jet-Ski, Fiat 500 ve Vespa Scooter araçları, sadece droplardan gelen C4 yeniliklerinin gelmesi planlanmış. Normalde uçaktan atlayarak oyuna başlanılan PUBG'de, Venedik haritasında konsept olarak oyuna Aquaril'lerle (Jet-Ski'lerle) başlanması tasarlanmış. Oyuncular Venedik'in etrafındaki rastgele yerlerde Aquaril'lerle doğarak, malzemelerini erkenden bulmaya çalışacak.

Venedik haritasının oyuna eklenip eklenmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi yok zirâ harita zaten sadece bir konsept çalışması, herhangi bir resmiyeti bulunmamakta. Eğer ki Venedik haritası, bir ihtimal, oyuna eklenirse PUBG oynamayı bırakmış eski oyuncular dâhi PUBG'de tavuk menü kazanmaya geri dönecektir.