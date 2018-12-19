PUBG'de İndirim: Oyunun Steam Fiyatı 58 TL'ye Düştü

Piyasaya çıktığından beri sadece bir kere indirim gören PUBG, 3 Ocak 2019 tarihine kadar 58 TL üzerinden satılacak.

Battle Royale türünün Fortnite ile birlikte bayrağını taşıyan oyunlardan olan PUBG'nin fiyatı, geçtiğimiz aylarda aniden 87 TL'ye yükseltilerek büyük tepki çekmişti. Popülaritesi zaten azalmakta olan oyun, böylece ülkemizdeki oyuncuların iyice gözünden düşmüştü.

PlayerUnknown’s Battlegrounds'un fiyatı bugün hiç beklenmedik bir anda, %33'lük indirimle 87 TL'den 58.29 TL'ye indirildi. Oyun 2 hafta boyunca bu fiyattan satılacak.

Oyuncu kitlesinden kazandığı para, son dönemlerde daha çok mobildeki mikro ödemelere kayan PUBG cephesi, böylece PC alanında yeniden etkin olmayı hedefliyor. Siz de bu indirimi kaçırmak istemiyorsanız, buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişebilir ve 3 Ocak'tan önce indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.