PUBG Mobil'e Cadılar Bayramı Temalı 0.9.0 Güncellemesi Geldi

PUBG'nin mobil sürümüne, oyunun metasını değiştirebilecek karanlık modu da içeren yeni güncelleme geldi.

Fortnite: Battle Royale karşısında eski gücünü koruyamayan ve üstüne bir de CoD: Black Ops 4 gibi bir rakiple kapışmak zorunda kalan PUBG, oyunla ilgili radikal değişikliklere gitmeye başladı. Hem PC hem de mobil sürüm için hazırlanan güncelleme, oyuncuların beğenisine sunuldu.

Tüm oyun dünyasında olduğu gibi 0.9.0 güncellemesi ile PUBG'de de 'Cadılar Bayramı' rüzgarı esiyor. AKM Cadılar Bayramı kostümü, Haunted Explotions modu gibi görsel yeniliklerin yanı sıra 5.6 mm mermiler kullanacağınız QBU DMDR silahı da Sanhok dolaylarında bulunabilir olacak. Gece modunun gelişiyle birlikte yeni gece görüş gözlükleri de oyuna renk katacak.

PUBG Mobil 0.9.0 İle Gelen Yenilikler