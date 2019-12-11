PUBG Mobile'a Yeni Modlar Getiren 0.16.0 Yaması Yayınlandı

Mobile oyunlar arasında en çok oynanan ve tercih edilen PUBG Mobile’da aralık ayının gelmesiyle beraber PUBG Mobile’ın 0.16.0 güncellemesi de bizlerle buluştu fakat bu güncelleme bir öncekilerine benzemiyor. Bu seferki güncellemede; oyun içi, haritalar ve yeni mod gibi değişiklikler karşımıza çıkıyor.

Mobile oyunlar arasında en çok oynanan ve tercih edilen PUBG Mobile’da aralık ayının gelmesiyle beraber PUBG Mobile’ın 0.16.0 güncellemesi de bizlerle buluştu fakat bu güncelleme bir öncekilerine benzemiyor. Bu seferki güncellemede oyun içinde haritalarda ve modlardaki değişiklikler karşımıza çıkıyor.

Beklendiği gibi bu ay ki PUBG Mobile yaması bir yeni dizi fakat bir o kadar farklı yeni özellik getiriyor. Yeni yamayla birlikte:

Erangel beyazlar altında yani karlarla kaplı olacak.

Klasik Modda, Erangel haritasında oynamak isteyenleri, bekleme alanında karla kaplı zemin karşılıyor.

Oyuncular bundan sonra teleferiğe binerek karlı dağlara çıkabiliyor ve snowboard yapabiliyorlar.

karlı dağlara çıkabiliyor ve yapabiliyorlar. Sağlık çantaları, ağrı kesiciler, enerji içecekleri, sargı bezleri, ilk yardım kitleri, adrenalin şırıngaları ve diğer modlardaki bazı malzemeler bundan sonra hareket halindeyken kullanılabilecek fakat hareket hızınızı bir miktar düşürecek.

Mekanik Öfke

Belki de oyuncuları en çok heyecanlandıracak güncelleme ise Mekanik Öfke. Bu modda araçlı savaşlar başlıyor. Moda girmek isteyen oyuncular iki gruba ayrılıyor. Mitralyöz ve RPG gibi ağır silahlarla donatılmış olan araçlarla oynadığınız bu modda bir oyuncu şöför koltuğuna geçiyor, diğer oyuncu ise nişancı olarak atanıyor. Fakat burada “Şoför olursam sadece direksiyon mu çevireceğim?” gibi sorunlara çok güzel bir özellikle cevap verilmiş çünkü sürücüler aynı zamanda ateş de edebiliyor. Mekanik Öfke Takımlı Ölüm Maçı modunda, rakip aracı yok ederseniz puan kazanıyorsunuz. Mekanik Öfke Savaş Puanı modundaysa yeterli sayıda puanı toplayan taraf, oyunun galibi oluyor.

Bakış açısı oyun içinde değişebilir

Artık oyun içinde birinci veya üçüncü bakış açısını değiştirebilirsiniz. Bu da kolay bir kontrolör tuşu ile gerçekleşiyor. Güncellemenin en sevindirici kısmını, en sona sakladık. Bundan sonra oyun içinde takım arkadaşlarına saldıran oyuncular şikayet edilirse o maç içindeki diğer eylemlerden men ediliyor.