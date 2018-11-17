PUBG Mobile, En İyi Mobil Oyun Ödülünü Kazandı

Bilgisayarlar sonrası mobil platformları da fetheden PUBG'nin elde ettiği başarılar ödüllendirilmeye devam ediliyor. Aynı dalda Fortnite, Pokemon Quest gibi adaylarla yarışan PUBG Mobile ödülü sırtlamayı başardı.

PUBG Mobile’ın yapımcı ve geliştirici stüdyosu Tencent Games, 2018 Golden Joystick ödüllerinde, Yılın En İyi Mobil Oyunu ödülünü aldıklarını duyurdu.

Tencent Games genel müdürü Vincent Wang “PUBG Mobile, 2018 Golden Joystick ödüllerine aday gösterildiğinde ekibimiz çok heyecanlanmıştı. Hayranların oyuna olan tepkisi ve enerjisi bizi oyuna daha fazla odaklanmamız için teşvik ve yeni şeyler için çalışmamızı sağladı. PUBG Mobile için heyecan verici yenilikler ve güncellemeler geliyor” dedi.

Oyunun daha bu senenin başında Android ve iOS cihazlar için geldiğini düşünürsek Tencent Games’in çalışma azmi takdiri hak ediyor. Oyun Çin, Kore ve Japonya hariç dünyanın kalanında 100 milyon indirmeyi ve 20 milyon eşzamanlı oyuncu sayılarını geçti.

Bu haftanın başında da, PUBG Mobile, Google Play Ödüllerinde, Hayranların Favori Oyunu kategorisinde aday gösterildi. 26 Kasım’a kadar oy verebileceğiniz bu oylama için Google Play hesabınızın olması yetiyor. Bu oylamaların sonuçları da 3 Aralık’ta açıklanacak.

Son çıkan 0.9.5 güncellemesi ile birlikte günlük ve haftalık görevlerinizi yapabilir, puanlar kazanıp sıralamanızı artırabilirsiniz. Yeni karakter yüzleri, saç stilleri, silahlar ve birçok ögeyi açabilirsiniz. Şu an süren 4.sezonun bitiş tarihi ise 18 Kasım.