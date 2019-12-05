PUBG Mobile, 90 FPS ve Gerçek 10 Bit HDR Desteği Alacak

Qualcomm, Havai'de devam eden Snapdragon Tech Summit 2019'da yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865'i duyurdu. Görünüşe göre yeni işlemcinin performansı, PUBG Mobile'ın grafiklerini önemli ölçüde etkileyecek.

Qualcomm'un yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 865 yalnızca gelişmiş performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 5G, 200 MP kamera ve 144 Hz ekran desteği sunuyor. Ama hepsi bu kadar değil. İşlemci özellikle PUBG Mobile kullanıcıları için oyun performansını artırmaya yardımcı olacak önemli özelliklere de sahip.

Şirket, Snapdragon Tech Summit'in 2. gününde, PUBG Mobile'ın gerçek 10 bit HDR ve 90 FPS modlarıyla destekleneceğini açıkladı. Snapdragon 865 ile güçlendirilmiş cihazlar, oyunda 90 FPS hıza ulaşacak ve kullanıcıların akıllı telefonlarındaki yüksek yenileme hızına sahip ekranlardan tam olarak faydalanabilmelerini sağlayacak. Yani PUBG Mobile, yeni işlemciyle çalışan cihazlarda 90 Hz ekranlı Snapdragon 855 destekli cihazlara kıyasla daha akıcı olacak.

90 Hz'lik ekranlardan bahsetmişken; daha önce OnePlus, akıllı telefonlarında 60Hz'lik ekranlara geri dönmeyeceklerini açıklamıştı. OnePlus'ın PUBG Mobile'ı ne kadar sevdiği ortada ve şirketin 90 Hz ekranlı, Snapdragon 865'ten güç alan bir OnePlus 8 ile geri dönmesi kaçınılmaz görünüyor.

Tüm bunların yanı sıra PUBG Mobile'ın mevcut HDR modunun ötesine geçen gerçek 10 bit HDR desteği ile görseller daha da geliştirilecek. Şu anda oyun içi ayarlarda yer alan HDR modu, görsel olarak gözle görülür derecede büyük bir etki yaratmıyor. Ancak gerçek 10 bit HDR desteğiyle oyunda daha da dinamik bir aralık görmeyi bekleyebiliriz.

Bu iki özelliğin PUBG Mobile'ı nasıl etkileyeceği detaylı olarak gösterilmese de, PUBG Mobile'ın Snapdragon 865 cihazlarda diğer donanımlara göre daha akıcı ve daha iyi grafiklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Asıl soru, yeni işlemcilere sahip olan telefonların ne zaman geleceği.

2020'nin başlarında bir sonraki amiral gemisi telefonların duyuruları gelmeye başlayacak ve oyunun yeni nesil cihazlardaki performansını daha net göreceğiz.