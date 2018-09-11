Tüm dünyayı etkisi altına alan PUBG, mobil versiyonunu geliştirmeye devam ediyor. İşte PUBG Mobile güncelleme notları.

PUBG’nin kısa süre önce duyurulan mobil sürümü, birçok ülkede en çok indirilen oyun olarak fırtınalar estiriyor. Bu ilgiye karşılık olarak PUBG Corporation tarafından oyunculara, 12 Eylül'de gerçekleşecek yeni güncellemesi 0.8.0’ ın müjdesi verildi. Peki bu güncellemede neler değişiyor, hangi yeni şeyler karşımıza çıkacak. Gelin beraber bir göz atalım.

Yeni silahlar ve araçlar

Muscle Car: 4 koltuklu üstü açık otomobil.

QBZ: 5.56mm’lik mermi ateşleyen otomatik bir tüfek ve hem tek atış, hem de tam otomatik atma özelliğine sahip.

Kurşun geçirmez UAZ: 4 koltuk ve Playzone’un dışındaki Flare Tabancası kullanılarak elde edildi.

Yeni Harita: Sunhook

Hile Önlemleri

İzleyici moduna temel bilgiler ve sonuçlar için rapor düğmeleri eklendi.

Hile uzantılarının daha iyi tespit edilmesi için geliştirmeler yapıldı.

Başarılar

Daha fazla başarı eklendi. Artık Görevler altında bulunabilecektir.

Özelleştirilebilir pick-up ayarları

Pick-up miktarları artık ayarlarda belirtilebilir.

Klanlar

Klan Perks: Belli öğeleri aldıktan sonra (ya satın alma ya da şans) sistem oyunculara diğer klan üyeleriyle paylaşmak için belirli miktarda UC verecektir.

Belli öğeleri aldıktan sonra (ya satın alma ya da şans) sistem oyunculara diğer klan üyeleriyle paylaşmak için belirli miktarda UC verecektir. Yeni klan başlıkları satın alındıktan sonra donatılabilir.

Klan Rank: Şimdi bu hafta ve bu sezon en aktif klanları listeler.

Görevler

Oyunu daha eğlenceli hale getirmek için yeni görev türleri eklendi.

Tamamlanmış görevlerin ödüllerini toplamak için All-Round Collect butonu eklendi.

Sezon Verileri

Sezon sayfası artık tüm sezonları ve sezon başlıkları, ulaşılan en yüksek seviye ve daha fazlası gibi ilgili verileri göstermektedir.

Diğer Yenilikler