PUBG Mobile'a Zombi Modu ve Gece Modu Geldi

Tencent Games, PUBG Mobile oyuncularının uzun zamandır beklediği zombi modunu nihayet yayınladı. Ayrıca Vikendi'nin gece modu da artık kullanıma sunulmuş durumda.

Çinli bilişim şirketi Tencent, mobil oyun dünyasını kasıp kavuran PUBG Mobile’ın 0.11.0 güncellemesini nihayet yayınladı. 436MB büyüklüğündeki güncelleme ile birlikte uzun süredir beklenen Zombi Modu nihayet oyuna ekleniyor. Ayrıca Vikendi haritasında kuzey ışıkları altında savaşmanızı sağlayan Ayışığı hava durumu da yine 0.11.0 güncellemesi ile oyuncularla buluşuyor.

PUBG Mobile 0.11.0 güncellemesinin sürüm notları şu şekilde;

YENİLİKLER

Zombiler eklendi: Şafağa Kadar Hayatta Kal, oyuncuların Resident Evil 2'den zombiler ve boss'larla savaştığı yeni süreli etkinlik.

Hava koşulu: Vikendi için Ayışığı.

Kişisel Alan eklendi.

Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği eklendi.

Sanhok için Eğlence Modu - Hızlı Maç eklendi.

Çeşitli İyileştirmeler

Geçmiş sonuçlar artık sadece 1 ay saklanır.

Ekonomi sınıfı cihazlarda zemin grafik hataları düzeltildi.

Oyunun resmi Discord kanalından yapılan bilgilendirmeye göre güncelleme, dünyanın farklı bölgelerine yavaş yavaş yayınlandı. Fakat an itibarıyla Play Store’a bakıldığında PUBG Mobile güncellemesinin Türkiye’deki cihazlara ulaştığı görülüyor. Eğer PUBG Mobile’ı hala denemediyseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.