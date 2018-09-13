PUBG Mobile'da Arkadaşlarınızı Umursamayın

PUBG Mobile: "Akşam yemeğinde tavuk görmek istiyorsanız, çevrenizi umursamayın."

PUBG Mobile, platformu itibariyle profesyonelleşmeyi zorlaştırıyor. Kazanmak için çok iyi odaklanmalısınız ki bu da aile ve arkadaşlarınızdan kendinizi soyutlamanız anlamına geliyor. PUBG Mobile ekibi, sıcacık tavukları yemenin birçok yolunu gösteriyor. En etkili yol, Rahatsız Etmeyin modunu açarak bildirimlerinizi devre dışı bırakmak. Eğer kazanmayı çok istiyorsanız aşağıdaki ipuçları tam da size göre.

İnsanlardan Kaçının

Gerçek hayattaki arkadaş aile ve çalışma arkadaşları gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için PUBG Mobile geliştiricileri size, çıkartılabilir uyarılar kullanmanızı öneriyor. Oyunun en heyecanlı yerindeyken rahatsız edilmek istemediğiniz zamanlarda sevdiklerinizin, meşgul olduğunuzu anlamaları için birebir.

Veya Onları Sizinle Oynamaya İkna Edin

Bir dostunuzla tavuklarınızı değiştirmek istemez misiniz? En güzel yöntem, onu sizinle aynı odada oynamaya davet etmeniz. Elbette karşılıklı konuşmak oyun içindeki chat odalarında konuşmaktan çok daha kolay.

Arayüzü Kişiselleştirin

PUBG Mobile'ı saatlerce oynadıktan sonra, büyük ellere sahip kişilerin butonlara basmakta zorlandığını fark ettik. Neyse ki bu, arayüz ayarlarından çok basit bir şekilde düzeltilebiliyor.

Bilgisayarda Oynayın

Telefonda oyun oynamayla pek aranız yok ancak PUBG mi oynamak istiyorsunuz? Bu çözüm tam size göre. Bilgisayarınıza resmi PUBG Emülatörünü indirerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Eğer bu emülatörü kullanıyorsanız bilmelisiniz ki rakipleriniz de emülatör kullanıyor olacaktır. Bu da demektir ki mobil kullanıcılara karşı oynamayacaksınız.