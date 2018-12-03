PUBG Mobile ile Resident Evil Arasında Gizemli Anlaşma

Hem mobil platformda hem de konsollarda Fortnite'ın gerisinde kalan PUBG cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

PUBG'nin yapımcısı Tencent Games, bir süredir oyuna olan ilgiyi geri kazanmak için olumlu hamleler gerçekleştiriyor. Uzunca bir süre FixPUBG projesiyle oyuncuların şikayetlerini dinleyip düzelten Tencent Games, şimdi de Resident Evil 2: Remake'in yapımcısı Capcom ile ortak bir proje yürütüyor.

PUBG Mobile Star Challenge esnasında duyurulan partnerlik anlaşmasıyla bu iki oyun arasında bir şekilde etkileşim sağlanacak.

"#PMSC 2018 Dubai Finalleri'nin son günü. PUBG Mobile'ın Resident Evil 2 ile güçlerini birleştireceğini duyurmaktan heyecanlı ne olabilir! Bir şeyler çok yakında geliyor."

Daha önce DC ile yaptığı anlaşmayla PUBG x Suicide Squad etkileşimini sağlayarak oyuna Joker ve Harley Quinn'i getiren Tencent Games, muhtemelen Resident Evil serisinden bazı karakterleri oyuna ekleyecek. Ancak bir kısım teoriye göre oyuna zombilerin gelmesi de söz konusu olabilir. Elbette bunun için Resident Evil partnerliğine gerek yoktu. O yüzden Resident Evil karakterlerini beklemek çok daha makul görünüyor.