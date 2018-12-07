PUBG Mobile, 20 Aralık'ta Kar Haritası Vikendi ile Buluşuyor

PUBG Mobile beta sürümü çok yakında yeni bir güncelleme alacak. Güncelleme ile birlikte kar haritası olarak adlandırılan Vikendi de oyuna dahil edilecek.

Mobil oyunculuğun son bir yıl içinde patlama yapmasının en büyük nedenlerinden biri olan PUBG Mobile, çok yakında yeni bir güncelleme alacak. 20 Aralık’ta yayınlanması beklenen güncelleme ile birlikte uzun süredir beklenen 6X6 kar haritası Vikendi oyuna eklenirken, bazı önemli yeni geliştirmeler de oyuna dahil olacak.

PUBG Mobile oyuncuları Erangel haritası ile Rusya ve Avrupa’da hayatta kalmak için mücadele ediyorken Miramar’da Kuzey ve Orta Amerika; Sanhok’ta ise Doğu ve Güney Asya’da aksiyonun içine dalıyorlar. Bir kar aracı ve karlı hava durumu ile birlikte gelecek olan Vikendi haritası ise oyuncuları kuzeyin soğuk coğrafyasının içine atacak.

Oyuna gelecek bir diğer yeni özellik ise sunucular arası çapraz eşleşme olacak. Artık dileyen oyuncular, farklı sunuculardaki oyuncularla eşleşebilecekler. Ayrıca çok fazla maça girip eşleşmeden çıkan oyuncular bir süre maç eşleşme başlatamayacaklar. Bununla birlikte artık şüpheli bir hareketi tespit eden oyuncular, başka oyuncuları rapor edebilecekler.

İçerisinde 6x6 kar haritası Vikendi, yeni kar aracı, karlı hava durumu, çapraz sunucu eşleşmesi ve dahası bulunan PUBG Mobile 0.10 güncellemesi, çok yakın bir zamanda beta sunucularına ulaşacak. Güncellemenin kararlı sürüme yayınlamasının ise 20 Aralık’ta gerçekleşmesi bekleniyor.